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Мотоблок бензиновый Лесник МБ-408-2
Арт. О00000039564
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, л.с.
|7
|
Количество передач
|2 вперед / 1 назад
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Передача мощности на активное навесное оборудование
|Шкив (ременная)
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- Бензиновый мотоблок Лесник МБ-408-2 является специализированным оборудованием для обработки грунта.Это производительная техника на 7 лошадиных сил, оснащенная 4-х тактным двигателем объемом 212 см³. Она с легкостью вспахивает и рыхлит грунт перед высадкой саженцев, но также хорошо справится с аэрацией почвы в зависимости от установленных на неё фрез и иного навесного оборудования. Мотоблок МБ-408-2 обладает ручным стартером. Специальные пневматические колеса мотоблока имеют шины с рельефным рисунком и ребрами, что дает им возможность проходить по рыхлой и мягкой земле. Купить Лесник МБ-408-2 можно в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой город.
Преимущества
- Высокая производительность
- Вместительный топливный бак
- Универсальность применения
- Хорошая управляемость
- Надежность внутренних частей
- Рельефные пневматические колеса
- Фрезы в комплекте