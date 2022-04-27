Мотоблок бензиновый Лесник МБ-408-2

Преимущества

Высокая производительность

Вместительный топливный бак

Универсальность применения

Хорошая управляемость

Надежность внутренних частей

Рельефные пневматические колеса

Фрезы в комплекте

Бензиновый мотоблок Лесник МБ-408-2 является специализированным оборудованием для обработки грунта.Это производительная техника на 7 лошадиных сил, оснащенная 4-х тактным двигателем объемом 212 см³. Она с легкостью вспахивает и рыхлит грунт перед высадкой саженцев, но также хорошо справится с аэрацией почвы в зависимости от установленных на неё фрез и иного навесного оборудования. Мотоблок МБ-408-2 обладает ручным стартером. Специальные пневматические колеса мотоблока имеют шины с рельефным рисунком и ребрами, что дает им возможность проходить по рыхлой и мягкой земле. Купить Лесник МБ-408-2 можно в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой город.