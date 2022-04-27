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Мотоблок бензиновый Лесник МБ-408-2
5.0
1
32 590 ₽
Мотоблоки
  • Персональная скидка
Мотоблок бензиновый Лесник МБ-408-2
Арт. О00000039564
5.0
1
Мотоблок бензиновый Лесник МБ-408-2
  • Персональная скидка

Мотоблок бензиновый Лесник МБ-408-2

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32 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000039564
5.0
1

Характеристики

Производитель
Лесник
Родина бренда
Россия
Мощность, л.с.
7
Количество передач
2 вперед / 1 назад
Передача мощности на активное навесное оборудование
Шкив (ременная)
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
32 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновый мотоблок Лесник МБ-408-2 является специализированным оборудованием для обработки грунта.Это производительная техника на 7 лошадиных сил, оснащенная 4-х тактным двигателем объемом 212 см³. Она с легкостью вспахивает и рыхлит грунт перед высадкой саженцев, но также хорошо справится с аэрацией почвы в зависимости от установленных на неё фрез и иного навесного оборудования. Мотоблок МБ-408-2 обладает ручным стартером.  Специальные пневматические колеса мотоблока имеют шины с рельефным рисунком и ребрами, что дает им возможность проходить по рыхлой и мягкой земле. Купить Лесник МБ-408-2 можно в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой город.

    Преимущества

    • Высокая производительность
    • Вместительный топливный бак
    • Универсальность применения
    • Хорошая управляемость
    • Надежность внутренних частей
    • Рельефные пневматические колеса
    • Фрезы в комплекте