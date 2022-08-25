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Мотоблок бензиновый Caiman VARIO 70C TWK+
5.0
1
72 000 ₽
Мотоблоки
    Мотоблок бензиновый Caiman VARIO 70C TWK+
    Арт. О00000012049
    5.0
    1
    Мотоблок бензиновый Caiman VARIO 70C TWK+

      Мотоблок бензиновый Caiman VARIO 70C TWK+

      72 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 246 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Арт. О00000012049
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      72 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 246 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Мотоблок Caiman VARIO 70C TWK+ - это агрегат, предназначенный для обработки целинных земель, площадь которых может составлять до 30 соток. Функциональность машины не отличается от других моделей семейства Vario – она способна работать с любым предусмотренным для этой серии передним и задним навесным оборудованием.

        Преимущества

        • Инновационная запатентованная трансмиссия VarioAutomat
        • Привод переднего навесного оборудования
        • Пневматические колеса с сельскохозяйственным протектором (в комплекте)
        • Цепной разборный редуктор с "пожизненной" смазкой
        • Культиваторные фрезы Razor Blade из закаленной стали
        • Эллиптическая складная регулируемая рукоятка
        • Двусторонний сошник