Мотоблок бензиновый Caiman VARIO 70C TWK+

Преимущества

Инновационная запатентованная трансмиссия VarioAutomat

Привод переднего навесного оборудования

Пневматические колеса с сельскохозяйственным протектором (в комплекте)

Цепной разборный редуктор с "пожизненной" смазкой

Культиваторные фрезы Razor Blade из закаленной стали

Эллиптическая складная регулируемая рукоятка

Двусторонний сошник

Мотоблок Caiman VARIO 70C TWK+ - это агрегат, предназначенный для обработки целинных земель, площадь которых может составлять до 30 соток. Функциональность машины не отличается от других моделей семейства Vario – она способна работать с любым предусмотренным для этой серии передним и задним навесным оборудованием.