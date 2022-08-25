Мотоблок бензиновый Caiman VARIO 70C TWK+
Арт. О00000012049
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
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- Мотоблок Caiman VARIO 70C TWK+ - это агрегат, предназначенный для обработки целинных земель, площадь которых может составлять до 30 соток. Функциональность машины не отличается от других моделей семейства Vario – она способна работать с любым предусмотренным для этой серии передним и задним навесным оборудованием.
Преимущества
- Инновационная запатентованная трансмиссия VarioAutomat
- Привод переднего навесного оборудования
- Пневматические колеса с сельскохозяйственным протектором (в комплекте)
- Цепной разборный редуктор с "пожизненной" смазкой
- Культиваторные фрезы Razor Blade из закаленной стали
- Эллиптическая складная регулируемая рукоятка
- Двусторонний сошник