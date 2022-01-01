Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кусторезы

Аккумуляторные кусторезы

Найдено: 22 товара
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторные кусторезы в городе Ярославль по цене от 2032 до 62290 рублей. В наличии более 22 наименований. Аккумуляторные кусторезы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Электрический садовый триммер Huter GET 1200SL
4 941 ₽
Электрический садовый триммер Huter GET 1200SL
Электрический кусторез STIHL HSE 52 48180113507
15 990 ₽
Электрический кусторез STIHL HSE 52 48180113507
Ножницы с телескопической рукояткой BOSCH ISIO 3 0.600.833.105
12 640 ₽
Ножницы с телескопической рукояткой BOSCH ISIO 3 0.600.833.105
Портативный электрический кусторез, щеточный двигатель
6 800 ₽
Портативный электрический кусторез, щеточный двигатель
Кусторез аккумуляторный STIHL HSA 45 (20"), литий ионный
13 990 ₽
Кусторез аккумуляторный STIHL HSA 45 (20"), литий ионный
Кусторез аккумуляторный STIHL HSA 56 SET 45210113518
33 990 ₽
Кусторез аккумуляторный STIHL HSA 56 SET 45210113518
Аккумуляторные ножницы-кусторез HUSQVARNA 115iHD45 9670983-0
29 990 ₽
Аккумуляторные ножницы-кусторез HUSQVARNA 115iHD45 9670983-0
Ножницы для травы STIGA SGM 72 AE 80мм. 2,5 Ач
12 090 ₽
Ножницы для травы STIGA SGM 72 AE 80мм. 2,5 Ач
Ножницы аккумуляторные Makita UM 600DWAE
16 190 ₽
Ножницы аккумуляторные Makita UM 600DWAE
Садовый секатор Gardena A/M 08903-20.000.00
2 490 ₽
Садовый секатор Gardena A/M 08903-20.000.00
Садовый секатор Gardena B/S-XL 08905-20.000.00
3 350 ₽
Садовый секатор Gardena B/S-XL 08905-20.000.00
Аккумуляторный кусторез KARCHER GSH 18-20 Battery 1.444-200
10 799 ₽
Аккумуляторный кусторез KARCHER GSH 18-20 Battery 1.444-200
Ножницы для травы AL-KO GS 7.2 Li Multi Cutter 113371
6 990 ₽
Ножницы для травы AL-KO GS 7.2 Li Multi Cutter 113371
Электрический кусторез для обрезки веток, мощность 550 Вт
11 299 ₽
Электрический кусторез для обрезки веток, мощность 550 Вт
Электрический кусторез для стрижки деревьев AL-KO HT 440 Basic Cut 112679
10 990 ₽
Электрический кусторез для стрижки деревьев AL-KO HT 440 Basic Cut 112679
Ручной кусторез электрический STIHL HSE 42 48180113506
14 990 ₽
Ручной кусторез электрический STIHL HSE 42 48180113506
Аккумуляторный кусторез Makita UH 201DWA
11 510 ₽
Аккумуляторный кусторез Makita UH 201DWA
Мотоножницы аккумуляторные STIHL HSA 26, с зарядкой AL 1
12 990 ₽
Мотоножницы аккумуляторные STIHL HSA 26, с зарядкой AL 1
Аккумуляторный кусторез STIGA SHT 100 AE K 271302108/ST1
14 190 ₽
Аккумуляторный кусторез STIGA SHT 100 AE K 271302108/ST1
Триммер садовый электрический BLACK+DECKER ST5530CM-QS
5 851 ₽
Триммер садовый электрический BLACK+DECKER ST5530CM-QS
Аккумуляторные ножницы-кусторез для живой изгороди
62 290 ₽
Аккумуляторные ножницы-кусторез для живой изгороди
Профессиональный кусторез электрический STIHL HSE 52
10 990 ₽
Профессиональный кусторез электрический STIHL HSE 52
Электрический кусторез для изгороди STIGA SHT 500
10 690 ₽
Электрический кусторез для изгороди STIGA SHT 500
Электрический кусторез STIGA SHT 700 256070002/12
22 490 ₽
Электрический кусторез STIGA SHT 700 256070002/12
Ножницы для травы GARDENA ClassicCut Li 09855-20.000.00
7 860 ₽
Ножницы для травы GARDENA ClassicCut Li 09855-20.000.00
Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36, литий ионный
16 329 ₽
Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36, литий ионный
Аккумуляторный кусторез KARCHER HGE 18-45 Battery Set 1.444-231
13 890 ₽
Аккумуляторный кусторез KARCHER HGE 18-45 Battery Set 1.444-231