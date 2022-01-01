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Кусторезы с питанием двигателя от батареи акб – одни из самых удобных инструментов для садовых работ. Они легко обслуживаются и обеспечивают эффективный уход за кустарниками возле дома, дачи, в саду. В каталоге «Бигам» вы можете выбрать модели кусторезов с двусторонним или односторонним типом ножа и с толщиной реза от 8 до 24 мм.