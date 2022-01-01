Аккумуляторные кусторезы
Найдено: 22 товара
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- 2 032 ₽3.6 В, Li-ion, 270х135х90 ммВес, кг: 0.35Длина лезвия, см: 120Емкость аккумулятора, Ач: 1.3Время заряда, мин: 55
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- 12 990 ₽11 ВПитание: аккумуляторныйДлина лезвия, см: 50Напряжение: 11 ВТип аккумулятора: Li-ion
- 8 290 ₽Вес, кг: 0.5
- 11 510 ₽12 270 ₽10.8 В, 504x120x131 ммПитание: аккумуляторныйДлина лезвия, см: 20Напряжение: 10.8 ВЕмкость аккумулятора, А/ч: 2Тип аккумулятора: Li-ion
- -760 ₽
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- 29 990 ₽36 В, Li-ionВес, кг: 3.2Длина лезвия, см: 45
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- 13 990 ₽18 В, 910х300х350 ммПитание: аккумуляторныйДлина лезвия, см: 50Напряжение: 18 ВЕмкость аккумулятора, А/ч: 2Тип аккумулятора: Li-ion
- 6 750 ₽Вес, кг: 1.05
- 14 190 ₽20 В, 952х226х181 ммПитание: аккумуляторныйДлина лезвия, см: 55Напряжение: 20 ВЕмкость аккумулятора, А/ч: 2Тип аккумулятора: Li-ion
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- 10 799 ₽18 В, 582x100x174 ммПитание: аккумуляторныйДлина лезвия, см: 20Напряжение: 18 ВТип аккумулятора: Li-ion
- Персональная скидка
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- 33 990 ₽36 В, 940х300х270 ммПитание: аккумуляторныйДлина лезвия, см: 45Напряжение: 36 ВЕмкость аккумулятора, А/ч: 1Тип аккумулятора: Li-ion
- 26 990 ₽36 В, Li-ionДлина лезвия, см: 62Толщина реза, мм: 26
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторные кусторезы в городе Ярославль по цене от 2032 до 62290 рублей. В наличии более 22 наименований. Аккумуляторные кусторезы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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