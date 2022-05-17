Электрический кусорез Champion HTE610R

Преимущества

Крюк для крепления удлинителя

Щеточный двигатель мощностью 750 Вт

Двухсторонние ножи - резка в обоих направлениях

Предохранительный выключатель

Отсутствие токсичных выхлопов

Небольшой вес

Малошумность

Электрические ножницы Champion HTE610R предназначены для придания декоративному ограждению аккуратный вид. Имеют кнопку-фиксатор для регулировки угла поворота задней рукоятки. Оснащены ножами длиной 61 см. Предусмотрен крючок для крепления удлинителя. Эргономичные рукоятки способствуют комфортной работе.