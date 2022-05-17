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Электрический кусорез Champion HTE610R
Арт. X19039762
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|кусторез
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Тип питания
|сетевой
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- Электрические ножницы Champion HTE610R предназначены для придания декоративному ограждению аккуратный вид. Имеют кнопку-фиксатор для регулировки угла поворота задней рукоятки. Оснащены ножами длиной 61 см. Предусмотрен крючок для крепления удлинителя. Эргономичные рукоятки способствуют комфортной работе.
Преимущества
- Крюк для крепления удлинителя
- Щеточный двигатель мощностью 750 Вт
- Двухсторонние ножи - резка в обоих направлениях
- Предохранительный выключатель
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Небольшой вес
- Малошумность