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Электрический кусорез Champion HTE610R
4.5
2
6 800 ₽
Электрические кусторезы
  • Персональная скидка
Электрический кусорез Champion HTE610R
Арт. X19039762
4.5
2
Электрический кусорез Champion HTE610R
Электрический кусорез Champion HTE610R
Электрический кусорез Champion HTE610R
  • Персональная скидка
Электрический кусорез Champion HTE610R
Электрический кусорез Champion HTE610R
Электрический кусорез Champion HTE610R

Электрический кусорез Champion HTE610R

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6 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X19039762
4.5
2

Характеристики

Производитель
Champion
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Вид
кусторез
Тип питания
сетевой
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрические ножницы Champion HTE610R предназначены для придания декоративному ограждению аккуратный вид. Имеют кнопку-фиксатор для регулировки угла поворота задней рукоятки. Оснащены ножами длиной 61 см. Предусмотрен крючок для крепления удлинителя. Эргономичные рукоятки способствуют комфортной работе.

    Преимущества

    • Крюк для крепления удлинителя
    • Щеточный двигатель мощностью 750 Вт
    • Двухсторонние ножи - резка в обоих направлениях
    • Предохранительный выключатель
    • Отсутствие токсичных выхлопов
    • Небольшой вес
    • Малошумность