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Ножницы-кусторез Patriot CSH 372 газонные аккумуляторные с удлин. ручкой 7,2В
4.6
24
3 791 ₽
Аккумуляторные садовые ножницы
  • Персональная скидка
Ножницы-кусторез Patriot CSH 372 газонные аккумуляторные с удлин. ручкой 7,2В
Арт. О00000014872
4.6
24
Ножницы-кусторез Patriot CSH 372 газонные аккумуляторные с удлин. ручкой 7,2В
Ножницы-кусторез Patriot CSH 372 газонные аккумуляторные с удлин. ручкой 7,2В
Ножницы-кусторез Patriot CSH 372 газонные аккумуляторные с удлин. ручкой 7,2В
Ножницы-кусторез Patriot CSH 372 газонные аккумуляторные с удлин. ручкой 7,2В
Ножницы-кусторез Patriot CSH 372 газонные аккумуляторные с удлин. ручкой 7,2В
Ножницы-кусторез Patriot CSH 372 газонные аккумуляторные с удлин. ручкой 7,2В
Ножницы-кусторез Patriot CSH 372 газонные аккумуляторные с удлин. ручкой 7,2В
Ножницы-кусторез Patriot CSH 372 газонные аккумуляторные с удлин. ручкой 7,2В
Ножницы-кусторез Patriot CSH 372 газонные аккумуляторные с удлин. ручкой 7,2В
Ножницы-кусторез Patriot CSH 372 газонные аккумуляторные с удлин. ручкой 7,2В
  • Персональная скидка
Ножницы-кусторез Patriot CSH 372 газонные аккумуляторные с удлин. ручкой 7,2В
Ножницы-кусторез Patriot CSH 372 газонные аккумуляторные с удлин. ручкой 7,2В
Ножницы-кусторез Patriot CSH 372 газонные аккумуляторные с удлин. ручкой 7,2В
Ножницы-кусторез Patriot CSH 372 газонные аккумуляторные с удлин. ручкой 7,2В
Ножницы-кусторез Patriot CSH 372 газонные аккумуляторные с удлин. ручкой 7,2В
Ножницы-кусторез Patriot CSH 372 газонные аккумуляторные с удлин. ручкой 7,2В
Ножницы-кусторез Patriot CSH 372 газонные аккумуляторные с удлин. ручкой 7,2В
Ножницы-кусторез Patriot CSH 372 газонные аккумуляторные с удлин. ручкой 7,2В
Ножницы-кусторез Patriot CSH 372 газонные аккумуляторные с удлин. ручкой 7,2В
Ножницы-кусторез Patriot CSH 372 газонные аккумуляторные с удлин. ручкой 7,2В

Ножницы-кусторез Patriot CSH 372 газонные аккумуляторные с удлин. ручкой 7,2В

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3 791 ₽
за штуку
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  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000014872
4.6
24

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Вес, кг
1
Тип питания
аккумуляторный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 791 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Газонные аккумуляторные ножницы-кусторез с удлинительной ручкой PATRIOT CSH 372 250205370 это прекрасное решение для растительности на дачном, приусадебном или садовом участке. С их помощью можно без труда подстричь газон, кусты, молодые ветви деревьев или вьющиеся по ограде растения. С удлиненной телескопической ручкой кустореза пользователю не придется сгибать спину или приседать, а производительный аккумулятор на литий-ионных батареях позволит работать беспрерывно целых двадцать минут. Этого вполне достаточно для обработки одного большого куста или половины газонного участка. Ножницы-кусторез PATRIOT CSH 372 газонные аккумуляторные достаточно легкие, поэтому стричь зелень с ними не устанут руки. Они имеют защитный чехол для безопасного хранения. К тому же, он совершенно безвреден для окружающей среды, в отличие от работающих на бензине аналогов. В комплект прилагаются насадки для стрижки высокой травы и подравнивания кустов.

    Преимущества газонных аккумуляторных ножниц-кустореза PATRIOT CSH 372:

    • Экологичны;
    • Экономят время работы;
    • Быстро справляются с буйной зеленью;
    • Не дают устать;
    • Безопасны;
    • Удобны.

    Комплектация:

    • Аккумуляторные ножницы-кусторез;
    • Аккумулятор BL 072;
    • Зарядное устройство;
    • Насадка для травы (90 мм);
    • Насадка-кусторез (150 мм);
    • Защитный чехол;
    • Телескопическая рукоятка;
    • Инструкция с гарантийным талоном;
    • Упаковка.