Ножницы-кусторез Patriot CSH 372 газонные аккумуляторные с удлин. ручкой 7,2В

Газонные аккумуляторные ножницы-кусторез с удлинительной ручкой PATRIOT CSH 372 250205370 это прекрасное решение для растительности на дачном, приусадебном или садовом участке. С их помощью можно без труда подстричь газон, кусты, молодые ветви деревьев или вьющиеся по ограде растения. С удлиненной телескопической ручкой кустореза пользователю не придется сгибать спину или приседать, а производительный аккумулятор на литий-ионных батареях позволит работать беспрерывно целых двадцать минут. Этого вполне достаточно для обработки одного большого куста или половины газонного участка. Ножницы-кусторез PATRIOT CSH 372 газонные аккумуляторные достаточно легкие, поэтому стричь зелень с ними не устанут руки. Они имеют защитный чехол для безопасного хранения. К тому же, он совершенно безвреден для окружающей среды, в отличие от работающих на бензине аналогов. В комплект прилагаются насадки для стрижки высокой травы и подравнивания кустов.

Преимущества газонных аккумуляторных ножниц-кустореза PATRIOT CSH 372:

Экологичны;

Экономят время работы;

Быстро справляются с буйной зеленью;

Не дают устать;

Безопасны;

Удобны.

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