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Ножницы-кусторез Patriot CSH 372 газонные аккумуляторные с удлин. ручкой 7,2В
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|1
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Тип питания
|аккумуляторный
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Газонные аккумуляторные ножницы-кусторез с удлинительной ручкой PATRIOT CSH 372 250205370 это прекрасное решение для растительности на дачном, приусадебном или садовом участке. С их помощью можно без труда подстричь газон, кусты, молодые ветви деревьев или вьющиеся по ограде растения. С удлиненной телескопической ручкой кустореза пользователю не придется сгибать спину или приседать, а производительный аккумулятор на литий-ионных батареях позволит работать беспрерывно целых двадцать минут. Этого вполне достаточно для обработки одного большого куста или половины газонного участка. Ножницы-кусторез PATRIOT CSH 372 газонные аккумуляторные достаточно легкие, поэтому стричь зелень с ними не устанут руки. Они имеют защитный чехол для безопасного хранения. К тому же, он совершенно безвреден для окружающей среды, в отличие от работающих на бензине аналогов. В комплект прилагаются насадки для стрижки высокой травы и подравнивания кустов.
Преимущества газонных аккумуляторных ножниц-кустореза PATRIOT CSH 372:
- Экологичны;
- Экономят время работы;
- Быстро справляются с буйной зеленью;
- Не дают устать;
- Безопасны;
- Удобны.
Комплектация:
- Аккумуляторные ножницы-кусторез;
- Аккумулятор BL 072;
- Зарядное устройство;
- Насадка для травы (90 мм);
- Насадка-кусторез (150 мм);
- Защитный чехол;
- Телескопическая рукоятка;
- Инструкция с гарантийным талоном;
- Упаковка.