Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207

Преимущества

Компактный, мобильный и очень удобный инструмент

Удобная штанга удлинитель

Лезвие с алмазной заточкой для стрижки кустов длиною 16 см и шагом среза 10 мм

Лезвие для стрижки травы шириной 8 см

Время автономной работы до 30 мин

Встроенный аккумулятор

Литиево-ионный аккумулятор без саморазряда и эффекта памяти

Ширина обработки при помощи лезвия для травы - 24 мм

Светодиодная индикация заряда

Простая зарядка с зарядным устройством как для мобильного телефона

Ножницы кусторез аккумуляторные GreenWorks 3,6V 1600207 устройство 2 в 1: ножницы садовые для стрижки травы и кромки газона и легкий ручной кусторез для ухода за кустарником. Применяется для финальной обработки газона или кустарника. Для этого в этом комплекте электро ножниц предусмотрено 2 вида ножей: для травы 8 см и кустарника 16 см. Для удобства стрижки газона предусмотрена специальная штанга-удлинитель с колесиками у основания. Смена оснастки не требует инструмента. Вес самого инструмента составляет всего 700 грамм (без штанги удлинителя) — это одно из самых легких и компактных устройств такого рода. Для комфортной работы рукоятка имеет прорезиненную поверхность. Количество резов в минуту производимое ножницами — 2400. Важным преимуществом модели является собственный встроенный литий-ионный аккумулятор с напряжением 3,6V и емкостью 2 А/ч. Время полной зарядки составляет 4,5 часа, а время автономной работы до 30 минут. Зарядное устройство и чехлы для хранения сменных лезвий входят в комплект поставки