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Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
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Аккумуляторные садовые ножницы
    Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
    Арт. О00000031514
    Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
    Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
    Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
    Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
    Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
    Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
    Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
    Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
    Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
    Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
    Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
    Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
    Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
    Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
    Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
      Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
      Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
      Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
      Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
      Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
      Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
      Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
      Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
      Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
      Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
      Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
      Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
      Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
      Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
      Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207

      Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000031514

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Время работы на одном заряде, мин
      		30
      Время заряда, мин
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ножницы кусторез аккумуляторные GreenWorks 3,6V 1600207 устройство 2 в 1: ножницы садовые для стрижки травы и кромки газона и легкий ручной кусторез для ухода за кустарником. Применяется для финальной обработки газона или кустарника. Для этого в этом комплекте электро ножниц предусмотрено 2 вида ножей: для травы 8 см и кустарника 16 см. Для удобства стрижки газона предусмотрена специальная штанга-удлинитель с колесиками у основания. Смена оснастки не требует инструмента. Вес самого инструмента составляет всего 700 грамм (без штанги удлинителя) — это одно из самых легких и компактных устройств такого рода. Для комфортной работы рукоятка имеет прорезиненную поверхность. Количество резов в минуту производимое ножницами — 2400. Важным преимуществом модели является собственный встроенный литий-ионный аккумулятор с напряжением 3,6V и емкостью 2 А/ч. Время полной зарядки составляет 4,5 часа, а время автономной работы до 30 минут. Зарядное устройство и чехлы для хранения сменных лезвий входят в комплект поставки

        Преимущества

        • Компактный, мобильный и очень удобный инструмент
        • Удобная штанга удлинитель
        • Лезвие с алмазной заточкой для стрижки кустов длиною 16 см и шагом среза 10 мм
        • Лезвие для стрижки травы шириной 8 см
        • Время автономной работы до 30 мин
        • Встроенный аккумулятор 
        • Литиево-ионный аккумулятор без саморазряда и эффекта памяти
        • Ширина обработки при помощи лезвия для травы - 24 мм
        • Светодиодная индикация заряда
        • Простая зарядка с зарядным устройством как для мобильного телефона