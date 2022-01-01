Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
Арт. О00000031514
Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез с удлиненной ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
Арт. О00000031514
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Время работы на одном заряде, мин
|30
|
Время заряда, мин
|4
- Ножницы кусторез аккумуляторные GreenWorks 3,6V 1600207 устройство 2 в 1: ножницы садовые для стрижки травы и кромки газона и легкий ручной кусторез для ухода за кустарником. Применяется для финальной обработки газона или кустарника. Для этого в этом комплекте электро ножниц предусмотрено 2 вида ножей: для травы 8 см и кустарника 16 см. Для удобства стрижки газона предусмотрена специальная штанга-удлинитель с колесиками у основания. Смена оснастки не требует инструмента. Вес самого инструмента составляет всего 700 грамм (без штанги удлинителя) — это одно из самых легких и компактных устройств такого рода. Для комфортной работы рукоятка имеет прорезиненную поверхность. Количество резов в минуту производимое ножницами — 2400. Важным преимуществом модели является собственный встроенный литий-ионный аккумулятор с напряжением 3,6V и емкостью 2 А/ч. Время полной зарядки составляет 4,5 часа, а время автономной работы до 30 минут. Зарядное устройство и чехлы для хранения сменных лезвий входят в комплект поставки
Преимущества
- Компактный, мобильный и очень удобный инструмент
- Удобная штанга удлинитель
- Лезвие с алмазной заточкой для стрижки кустов длиною 16 см и шагом среза 10 мм
- Лезвие для стрижки травы шириной 8 см
- Время автономной работы до 30 мин
- Встроенный аккумулятор
- Литиево-ионный аккумулятор без саморазряда и эффекта памяти
- Ширина обработки при помощи лезвия для травы - 24 мм
- Светодиодная индикация заряда
- Простая зарядка с зарядным устройством как для мобильного телефона