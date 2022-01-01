Преимущества

Компактный, мобильный и очень удобный инструмент

Литиево-ионный аккумулятор без саморазряда и эффекта памяти

Ширина обработки при помощи лезвия для травы - 24 мм

Светодиодная индикация заряда

Чехлы для хранения сменных лезвий входят в комплект поставки

Простая зарядка с зарядным устройством как для мобильного телефона

Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks 2903307 используются в бытовых целях. Укомплектованы лезвием для стрижки травы и лезвием-кусторезом, которые имеют алмазную заточку. Одной зарядки инструмента хватает на 30 минут работы. Для контроля степени заряда предусмотрен светодиодный индикатор. Ножницы отличаются компактностью и легкостью - весят всего 700 грамм. Они идеально подходят для обрезания кромок газона в труднодоступных местах. Источник питания - встроенная литий-ионная батарея напряжением 3.6 В