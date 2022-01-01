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Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks 2903307
Арт. О00000031533
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Время работы на одном заряде, мин
|30
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Время заряда, мин
|4
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- Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks 2903307 используются в бытовых целях. Укомплектованы лезвием для стрижки травы и лезвием-кусторезом, которые имеют алмазную заточку. Одной зарядки инструмента хватает на 30 минут работы. Для контроля степени заряда предусмотрен светодиодный индикатор. Ножницы отличаются компактностью и легкостью - весят всего 700 грамм. Они идеально подходят для обрезания кромок газона в труднодоступных местах. Источник питания - встроенная литий-ионная батарея напряжением 3.6 В
Преимущества
- Компактный, мобильный и очень удобный инструмент
- Литиево-ионный аккумулятор без саморазряда и эффекта памяти
- Ширина обработки при помощи лезвия для травы - 24 мм
- Светодиодная индикация заряда
- Чехлы для хранения сменных лезвий входят в комплект поставки
- Простая зарядка с зарядным устройством как для мобильного телефона