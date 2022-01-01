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Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks 2903307
4 490 ₽
Аккумуляторные садовые ножницы
  • Персональная скидка
Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks 2903307
Арт. О00000031533
Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks 2903307
Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks 2903307
Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks 2903307
Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks 2903307
Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks 2903307
Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks 2903307
Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks 2903307
Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks 2903307
Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks 2903307
Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks 2903307
  • Персональная скидка
Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks 2903307
Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks 2903307
Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks 2903307
Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks 2903307
Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks 2903307
Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks 2903307
Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks 2903307
Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks 2903307
Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks 2903307
Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks 2903307

Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks 2903307

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4 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000031533

Характеристики

Производитель
Greenworks
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Время работы на одном заряде, мин
30
Время заряда, мин
4
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks 2903307 используются в бытовых целях. Укомплектованы лезвием для стрижки травы и лезвием-кусторезом, которые имеют алмазную заточку. Одной зарядки инструмента хватает на 30 минут работы. Для контроля степени заряда предусмотрен светодиодный индикатор. Ножницы отличаются компактностью и легкостью - весят всего 700 грамм. Они идеально подходят для обрезания кромок газона в труднодоступных местах. Источник питания - встроенная литий-ионная батарея напряжением 3.6 В

    Преимущества

    • Компактный, мобильный и очень удобный инструмент
    • Литиево-ионный аккумулятор без саморазряда и эффекта памяти
    • Ширина обработки при помощи лезвия для травы - 24 мм
    • Светодиодная индикация заряда
    • Чехлы для хранения сменных лезвий входят в комплект поставки
    • Простая зарядка с зарядным устройством как для мобильного телефона