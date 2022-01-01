Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks G7.2HS 1600107

Преимущества

Смена лезвий производится без использования дополнительных инструментов

Прорезиненный корпус рукоятки обеспечивает крепкий захват без скольжения

Лезвия Greenworks 1600107 с алмазной заточкой гарантируют точный рез

Встроенный аккумулятор с зарядным устройством в комплекте

Чехлы для лезвий обеспечивают безопасное хранение и транспортировку

Возможность подстричь траву в труднодоступных местах

Работа от аккумулятора - независимость от источников электроэнергии

Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks 7.2V 1600107 используются для стрижки газона и кустарников. Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает надежный захват. Многофункциональность. В комплекте предусмотрены два лезвия - для стрижки кустарников и травы. Модель отличается малым весом, что гарантирует работу без усталости