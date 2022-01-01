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Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks G7.2HS 1600107
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Аккумуляторные садовые ножницы
    Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks G7.2HS 1600107
    Арт. О00000031515
    Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks G7.2HS 1600107
    Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks G7.2HS 1600107
      Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks G7.2HS 1600107
      Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks G7.2HS 1600107

      Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks G7.2HS 1600107

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000031515

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Время работы на одном заряде, мин
      		30
      Время заряда, мин
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks 7.2V 1600107 используются для стрижки газона и кустарников. Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает надежный захват. Многофункциональность. В комплекте предусмотрены два лезвия - для стрижки кустарников и травы. Модель отличается малым весом, что гарантирует работу без усталости

        Преимущества

        • Смена лезвий производится без использования дополнительных инструментов
        • Прорезиненный корпус рукоятки обеспечивает крепкий захват без скольжения
        • Лезвия Greenworks 1600107 с алмазной заточкой гарантируют точный рез
        • Встроенный аккумулятор с зарядным устройством в комплекте
        • Чехлы для лезвий обеспечивают безопасное хранение и транспортировку
        • Возможность подстричь траву в труднодоступных местах
        • Работа от аккумулятора - независимость от источников электроэнергии