Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks G7.2HS 1600107
Арт. О00000031515
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Время работы на одном заряде, мин
|30
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Время заряда, мин
|4
- Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks 7.2V 1600107 используются для стрижки газона и кустарников. Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает надежный захват. Многофункциональность. В комплекте предусмотрены два лезвия - для стрижки кустарников и травы. Модель отличается малым весом, что гарантирует работу без усталости
Преимущества
- Смена лезвий производится без использования дополнительных инструментов
- Прорезиненный корпус рукоятки обеспечивает крепкий захват без скольжения
- Лезвия Greenworks 1600107 с алмазной заточкой гарантируют точный рез
- Встроенный аккумулятор с зарядным устройством в комплекте
- Чехлы для лезвий обеспечивают безопасное хранение и транспортировку
- Возможность подстричь траву в труднодоступных местах
- Работа от аккумулятора - независимость от источников электроэнергии