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Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36
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Аккумуляторные кусторезы
    Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36
    Арт. О00000033022
    Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36
    Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36
    Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36
    Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36
    Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36
    Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36
    Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36
    Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36
    Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36
    Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36
    Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36
    Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36
    Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36
    Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36
      Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36
      Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36
      Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36
      Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36
      Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36
      Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36
      Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36
      Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36
      Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36
      Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36
      Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36
      Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36
      Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36
      Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36

      Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033022

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Время заряда, мин
      		90
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный кусторез Denzel RBC510-36 36 В, 4 А*ч 59410 применяется для стрижки живых изгородей и кустарников в саду или на дачном участке. Благодаря работе от аккумулятора агрегат отличается простотой использования, маневренностью, низким уровнем шума и высокой экологичностью. Рукоятка поворачивается на 90° вправо и влево для удобства стрижки под разным углом. Контроль заряда батареи. Аккумуляторные батареи оснащены LED-индикатором, который отображает уровень заряда.

        Преимущества

        • Небольшой вес и габариты
        • Дополнительная рукоятка для удобства удержания инструмента
        • Высокая маневренность
        • Высокий ресурс и надежность — редуктор и кривошипно-шатунный механизм выполнены из металла
        • Для защиты от случайного включения предусмотрена опция блокировки кнопки запуска
        • Система гашения вибрации обеспечивает комфортную работу
        • Благодаря интеллектуальной системе распознавания типа нагрузки АКБ можно использовать на любом аккумуляторном инструменте Denzel 18 В линейки IB
        • 2 аккумуляторные батареи обеспечивают продолжительную работу Denzel RBC510-36 59410