Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36

Аккумуляторный кусторез Denzel RBC510-36 36 В, 4 А*ч 59410 применяется для стрижки живых изгородей и кустарников в саду или на дачном участке. Благодаря работе от аккумулятора агрегат отличается простотой использования, маневренностью, низким уровнем шума и высокой экологичностью. Рукоятка поворачивается на 90° вправо и влево для удобства стрижки под разным углом. Контроль заряда батареи. Аккумуляторные батареи оснащены LED-индикатором, который отображает уровень заряда.



Преимущества