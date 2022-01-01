Кусторез аккумуляторный Denzel RBC510-36
Арт. О00000033022
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Время заряда, мин
|90
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Тип аккумулятора
|Li-ion
- Аккумуляторный кусторез Denzel RBC510-36 36 В, 4 А*ч 59410 применяется для стрижки живых изгородей и кустарников в саду или на дачном участке. Благодаря работе от аккумулятора агрегат отличается простотой использования, маневренностью, низким уровнем шума и высокой экологичностью. Рукоятка поворачивается на 90° вправо и влево для удобства стрижки под разным углом. Контроль заряда батареи. Аккумуляторные батареи оснащены LED-индикатором, который отображает уровень заряда.
Преимущества
- Небольшой вес и габариты
- Дополнительная рукоятка для удобства удержания инструмента
- Высокая маневренность
- Высокий ресурс и надежность — редуктор и кривошипно-шатунный механизм выполнены из металла
- Для защиты от случайного включения предусмотрена опция блокировки кнопки запуска
- Система гашения вибрации обеспечивает комфортную работу
- Благодаря интеллектуальной системе распознавания типа нагрузки АКБ можно использовать на любом аккумуляторном инструменте Denzel 18 В линейки IB
- 2 аккумуляторные батареи обеспечивают продолжительную работу Denzel RBC510-36 59410