Насадка-высоторез со штоком Stihl HT-KM 41822000055
Арт. X1861261591
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вид
|высоторез
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Вес, кг
|1
- Высоторез HТ-KM это удобный способ заменить покупку цельного высотореза. Благодаря данному инструменту становится возможным использование комбидвигателей и систем HT-KM STIHL для многофункциональных целей, в данном случае для работы с высокими деревьями и кустарниками. Длинна насадки в 1260 мм позволяет срезать даже очень высокие ветви и сучья. Работа выполняется с земли.
Преимущества
- Шина 300 мм для эффективной работы
- Многофункциональность
- Подходит ко всем комбосистемам
- Простота и удобство