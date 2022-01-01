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Насадка-высоторез со штоком Stihl HT-KM 41822000055
14 390 ₽
Аксессуары для кусторезов и сучкорезов
    Насадка-высоторез со штоком Stihl HT-KM 41822000055
    Арт. X1861261591
    Насадка-высоторез со штоком Stihl HT-KM 41822000055

      Насадка-высоторез со штоком Stihl HT-KM 41822000055

      14 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X1861261591

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		высоторез
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      14 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Высоторез HТ-KM это удобный способ заменить покупку цельного высотореза. Благодаря данному инструменту становится возможным использование комбидвигателей и систем HT-KM STIHL для многофункциональных целей, в данном случае для работы с высокими деревьями и кустарниками. Длинна насадки в 1260 мм позволяет срезать даже очень высокие ветви и сучья. Работа выполняется с земли.

        Преимущества

        • Шина 300 мм для эффективной работы
        • Многофункциональность
        • Подходит ко всем комбосистемам
        • Простота и удобство