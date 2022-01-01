Насадка-высоторез со штоком Stihl HT-KM 41822000055

Преимущества

Шина 300 мм для эффективной работы

Многофункциональность

Подходит ко всем комбосистемам

Простота и удобство

Высоторез HТ-KM это удобный способ заменить покупку цельного высотореза. Благодаря данному инструменту становится возможным использование комбидвигателей и систем HT-KM STIHL для многофункциональных целей, в данном случае для работы с высокими деревьями и кустарниками. Длинна насадки в 1260 мм позволяет срезать даже очень высокие ветви и сучья. Работа выполняется с земли.