Аккумуляторный кусторез Makita UH 201DWA, 10.8 В
Арт. О00000026367
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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Емкость аккумулятора, Ач
|2
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- Кусторез Makita UH201DWA предназначен для стрижки травы и формирования изгородей.
Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный охват и не дает руке соскользнуть во время работы.
Скорость работы лезвий позволяет повысить качество стрижки.
Технология защиты от пыли и влаги продлевает срок службы инструмента.
Преимущества
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Независимость от розетки
- Технология XPT для защиты от влаги - для продлевания срока использования
- Небольшой вес Makita UH201DWA - для долгой работы без усталости
- Прорезиненная рукоятка - для надежного удержания инструмента