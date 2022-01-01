Аккумуляторный кусторез Makita UH 201DWA, 10.8 В

Преимущества

Отсутствие токсичных выхлопов

Независимость от розетки

Технология XPT для защиты от влаги - для продлевания срока использования

Небольшой вес Makita UH201DWA - для долгой работы без усталости

Прорезиненная рукоятка - для надежного удержания инструмента

Кусторез Makita UH201DWA предназначен для стрижки травы и формирования изгородей.Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный охват и не дает руке соскользнуть во время работы.Скорость работы лезвий позволяет повысить качество стрижки.Технология защиты от пыли и влаги продлевает срок службы инструмента.