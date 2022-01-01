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Аккумуляторный кусторез Makita UH 201DWA, 10.8 В
11 510 ₽
12 270 ₽
Аккумуляторные кусторезы
    Аккумуляторный кусторез Makita UH 201DWA, 10.8 В
    Арт. О00000026367
    Аккумуляторный кусторез Makita UH 201DWA, 10.8 В
    Аккумуляторный кусторез Makita UH 201DWA, 10.8 В
    Аккумуляторный кусторез Makita UH 201DWA, 10.8 В
    Аккумуляторный кусторез Makita UH 201DWA, 10.8 В
      Аккумуляторный кусторез Makita UH 201DWA, 10.8 В
      Аккумуляторный кусторез Makita UH 201DWA, 10.8 В
      Аккумуляторный кусторез Makita UH 201DWA, 10.8 В
      Аккумуляторный кусторез Makita UH 201DWA, 10.8 В

      Аккумуляторный кусторез Makita UH 201DWA, 10.8 В

      • -760 ₽
      11 510 ₽
      12 270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026367

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Емкость аккумулятора, Ач
      		2
      Все характеристики
      • -760 ₽
      11 510 ₽
      12 270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кусторез Makita UH201DWA предназначен для стрижки травы и формирования изгородей.
        Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный охват и не дает руке соскользнуть во время работы.
        Скорость работы лезвий позволяет повысить качество стрижки.
        Технология защиты от пыли и влаги продлевает срок службы инструмента.

        Преимущества

        • Отсутствие токсичных выхлопов
        • Независимость от розетки
        • Технология XPT для защиты от влаги - для продлевания срока использования
        • Небольшой вес Makita UH201DWA - для долгой работы без усталости
        • Прорезиненная рукоятка - для надежного удержания инструмента