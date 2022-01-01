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Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 102 AE 100мм. 2,5Ач
Арт. О00000014903
- Персональная скидка
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 102 AE 100мм. 2,5Ач
Арт. О00000014903
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Швеция
|
Время работы на одном заряде, мин
|110
|
Тип аккумулятора
|Li-ion
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Ножницы кусторез аккумуляторный Stiga SGM 102 AE это простое и практичное приспособление для стрижки кустов, газона, придания формы деревьям и топиариям. За счет мягких накладок на рукоятках, кусторез комфортно держать в руках, а благодаря возможности поворота ручки и фиксации ее под любым углом, инструментом легко управлять. В комплект прилагаются два ножа разного размера, сменить их при необходимости будет нетрудно. Компактные и маневренные, Stiga SGM 102 AE купить стоит для владельцев загородных домов, дачных и садовых участков, а также работникам парковых зон.
Преимущества кустореза Stiga SGM 72 AE:
- Многоцелевой;
- Имеет небольшой вес;
- Специальная система фиксации для быстрой смены ножей;
- Футляр с внутренними карманами - для простой транспортировки и хранения;
- Мягкие ручки - для надежного охвата.
Комплектация:
- Аккумуляторные ножницы;
- Нож для травы 11 см;
- Нож для молодых кустов 18 см;
- Зарядное устройство;
- Футляр.