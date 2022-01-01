Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 102 AE 100мм. 2,5Ач
18 390 ₽
Аккумуляторные садовые ножницы
  • Персональная скидка
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 102 AE 100мм. 2,5Ач
Арт. О00000014903
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 102 AE 100мм. 2,5Ач
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 102 AE 100мм. 2,5Ач
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 102 AE 100мм. 2,5Ач
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 102 AE 100мм. 2,5Ач
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 102 AE 100мм. 2,5Ач
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 102 AE 100мм. 2,5Ач
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 102 AE 100мм. 2,5Ач
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 102 AE 100мм. 2,5Ач
  • Персональная скидка
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 102 AE 100мм. 2,5Ач
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 102 AE 100мм. 2,5Ач
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 102 AE 100мм. 2,5Ач
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 102 AE 100мм. 2,5Ач
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 102 AE 100мм. 2,5Ач
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 102 AE 100мм. 2,5Ач
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 102 AE 100мм. 2,5Ач
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 102 AE 100мм. 2,5Ач

Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 102 AE 100мм. 2,5Ач

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
18 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000014903

Характеристики

Производитель
Stiga
Страна производства
Германия
Родина бренда
Швеция
Время работы на одном заряде, мин
110
Тип аккумулятора
Li-ion
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
18 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" 112/508 5 мкн нить (для BB20) 0629
1 040 ₽
5.0
Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" 112/508 5 мкн нить (для BB20) 0629
Строительный пылесос Karcher WD 3 Car 1.629-809, 17 л
10 990 ₽
5.0
Строительный пылесос Karcher WD 3 Car 1.629-809, 17 л
  • Персональная скидка
Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)
40 ₽
5.0
Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)
Мешок-пылесборник для пылесоса Bigmaster BMC-183, до 36 л, 3 шт.
290 ₽
5.0
Мешок-пылесборник для пылесоса Bigmaster BMC-183, до 36 л, 3 шт.
Карбон - блок Аквабрайт УГП-20ББ BB20" уголь прессованный
830 ₽
5.0
Карбон - блок Аквабрайт УГП-20ББ BB20" уголь прессованный
Станок для заточки цепей Ресанта Т-100 75/10/1
3 321 ₽
5.0
Станок для заточки цепей Ресанта Т-100 75/10/1
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Смазка многоцелевая Stihl 40 г.
439 ₽
Смазка многоцелевая Stihl 40 г.
Смазка для буров ПРАКТИКА Профи 241-196, 125 гр
219 ₽
Смазка для буров ПРАКТИКА Профи 241-196, 125 гр
Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
429 ₽
Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Ножницы кусторез аккумуляторный Stiga SGM 102 AE это простое и практичное приспособление для стрижки кустов, газона, придания формы деревьям и топиариям. За счет мягких накладок на рукоятках, кусторез комфортно держать в руках, а благодаря возможности поворота ручки и фиксации ее под любым углом, инструментом легко управлять. В комплект прилагаются два ножа разного размера, сменить их при необходимости будет нетрудно. Компактные и маневренные, Stiga SGM 102 AE купить стоит для владельцев загородных домов, дачных и садовых участков, а также работникам парковых зон.

    Преимущества кустореза Stiga SGM 72 AE:

    • Многоцелевой;
    • Имеет небольшой вес;
    • Специальная система фиксации для быстрой смены ножей;
    • Футляр с внутренними карманами - для простой транспортировки и хранения;
    • Мягкие ручки - для надежного охвата.

    Комплектация:

    • Аккумуляторные ножницы;
    • Нож для травы 11 см;
    • Нож для молодых кустов 18 см;
    • Зарядное устройство;
    • Футляр.