Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 102 AE 100мм. 2,5Ач

Ножницы кусторез аккумуляторный Stiga SGM 102 AE это простое и практичное приспособление для стрижки кустов, газона, придания формы деревьям и топиариям. За счет мягких накладок на рукоятках, кусторез комфортно держать в руках, а благодаря возможности поворота ручки и фиксации ее под любым углом, инструментом легко управлять. В комплект прилагаются два ножа разного размера, сменить их при необходимости будет нетрудно. Компактные и маневренные, Stiga SGM 102 AE купить стоит для владельцев загородных домов, дачных и садовых участков, а также работникам парковых зон.

Преимущества кустореза Stiga SGM 72 AE:

Многоцелевой;

Имеет небольшой вес;

Специальная система фиксации для быстрой смены ножей;

Футляр с внутренними карманами - для простой транспортировки и хранения;

Мягкие ручки - для надежного охвата.

Комплектация: