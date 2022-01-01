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Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 72 AE 80мм. 2,5Ач
12 090 ₽
Аккумуляторные садовые ножницы
  • Персональная скидка
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 72 AE 80мм. 2,5Ач
Арт. О00000014899
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 72 AE 80мм. 2,5Ач
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 72 AE 80мм. 2,5Ач
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 72 AE 80мм. 2,5Ач
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 72 AE 80мм. 2,5Ач
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 72 AE 80мм. 2,5Ач
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 72 AE 80мм. 2,5Ач
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 72 AE 80мм. 2,5Ач
  • Персональная скидка
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 72 AE 80мм. 2,5Ач
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 72 AE 80мм. 2,5Ач
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 72 AE 80мм. 2,5Ач
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 72 AE 80мм. 2,5Ач
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 72 AE 80мм. 2,5Ач
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 72 AE 80мм. 2,5Ач
Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 72 AE 80мм. 2,5Ач

Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 72 AE 80мм. 2,5Ач

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12 090 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000014899

Характеристики

Производитель
Stiga
Страна производства
Германия
Родина бренда
Швеция
Время работы на одном заряде, мин
75
Тип аккумулятора
Li-ion
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
12 090 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 72 AE 253007231/ST1 с комплектом ножа для травы и молодой поросли являются универсальным инструментом.
    Простая смена ножей осуществляется без инструментов благодаря специальной системе фиксации.
    Мягкие ручки обеспечивают надежный охват и ножницы не выскальзывают во время работы.

    Преимущества

    • Нож для молодой поросли и для травы - для разных задач
    • Небольшой вес Stiga SGM 72 AE 253007231/ST1 - для долгой работы без усталости
    • Специальная система фиксации - для быстрой смены ножей
    • 75 минут непрерывной работы позволяют обработать большой объем
    • Мягкие ручки - для надежного охвата