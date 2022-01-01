Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 72 AE 80мм. 2,5Ач

Преимущества

Нож для молодой поросли и для травы - для разных задач

Небольшой вес Stiga SGM 72 AE 253007231/ST1 - для долгой работы без усталости

Специальная система фиксации - для быстрой смены ножей

75 минут непрерывной работы позволяют обработать большой объем

Мягкие ручки - для надежного охвата

Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 72 AE 253007231/ST1 с комплектом ножа для травы и молодой поросли являются универсальным инструментом.Простая смена ножей осуществляется без инструментов благодаря специальной системе фиксации.Мягкие ручки обеспечивают надежный охват и ножницы не выскальзывают во время работы.