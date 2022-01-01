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Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 72 AE 80мм. 2,5Ач
Арт. О00000014899
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Швеция
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Время работы на одном заряде, мин
|75
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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- Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 72 AE 253007231/ST1 с комплектом ножа для травы и молодой поросли являются универсальным инструментом.
Простая смена ножей осуществляется без инструментов благодаря специальной системе фиксации.
Мягкие ручки обеспечивают надежный охват и ножницы не выскальзывают во время работы.
Преимущества
- Нож для молодой поросли и для травы - для разных задач
- Небольшой вес Stiga SGM 72 AE 253007231/ST1 - для долгой работы без усталости
- Специальная система фиксации - для быстрой смены ножей
- 75 минут непрерывной работы позволяют обработать большой объем
- Мягкие ручки - для надежного охвата