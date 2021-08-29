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Ножницы аккумуляторные Makita UM 600DWAE
5.0
1
16 190 ₽
Аккумуляторные садовые ножницы
    Ножницы аккумуляторные Makita UM 600DWAE
    Арт. О00000026366
    5.0
    1
    Ножницы аккумуляторные Makita UM 600DWAE
    Ножницы аккумуляторные Makita UM 600DWAE
    Ножницы аккумуляторные Makita UM 600DWAE
      Ножницы аккумуляторные Makita UM 600DWAE
      Ножницы аккумуляторные Makita UM 600DWAE
      Ножницы аккумуляторные Makita UM 600DWAE

      Ножницы аккумуляторные Makita UM 600DWAE

      16 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026366
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Время работы на одном заряде, мин
      		90
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Все характеристики
      16 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторные ножницы Makita UM600DWAE предназначены для травы и мелкого кустарника.
        Прорезиненная рукоять обеспечивает надежный охват и не дает руке соскользнуть во время работы.
        Небольшой вес инструмента позволяет работать одной рукой.
        Возможность установить ножницы для подрезания кустов делает прибор универсальным.

        Преимущества

        • Аккумуляторная батарея - для мобильности в работе
        • Независимость от розетки
        • Установка ножниц для подрезания кустов - для универсальности инструмента
        • Небольшой вес Makita UM600DWAE - для долгой работы без усталости
        • Прорезиненная рукоятка - для надежного охвата