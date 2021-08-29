Ножницы аккумуляторные Makita UM 600DWAE

Преимущества

Аккумуляторная батарея - для мобильности в работе

Независимость от розетки

Установка ножниц для подрезания кустов - для универсальности инструмента

Небольшой вес Makita UM600DWAE - для долгой работы без усталости

Прорезиненная рукоятка - для надежного охвата

Аккумуляторные ножницы Makita UM600DWAE предназначены для травы и мелкого кустарника.Прорезиненная рукоять обеспечивает надежный охват и не дает руке соскользнуть во время работы.Небольшой вес инструмента позволяет работать одной рукой.Возможность установить ножницы для подрезания кустов делает прибор универсальным.