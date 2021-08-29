Ножницы аккумуляторные Makita UM 600DWAE
Арт. О00000026366
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Время работы на одном заряде, мин
|90
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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- Аккумуляторные ножницы Makita UM600DWAE предназначены для травы и мелкого кустарника.
Прорезиненная рукоять обеспечивает надежный охват и не дает руке соскользнуть во время работы.
Небольшой вес инструмента позволяет работать одной рукой.
Возможность установить ножницы для подрезания кустов делает прибор универсальным.
Преимущества
- Аккумуляторная батарея - для мобильности в работе
- Независимость от розетки
- Установка ножниц для подрезания кустов - для универсальности инструмента
- Небольшой вес Makita UM600DWAE - для долгой работы без усталости
- Прорезиненная рукоятка - для надежного охвата