Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кусторез аккумуляторный Stihl HSA 56 SET 45210113518
5.0
2
33 990 ₽
Аккумуляторные кусторезы
    Кусторез аккумуляторный Stihl HSA 56 SET 45210113518
    Арт. X19039770
    5.0
    2
    Кусторез аккумуляторный Stihl HSA 56 SET 45210113518
    Кусторез аккумуляторный Stihl HSA 56 SET 45210113518
    Кусторез аккумуляторный Stihl HSA 56 SET 45210113518
      Кусторез аккумуляторный Stihl HSA 56 SET 45210113518
      Кусторез аккумуляторный Stihl HSA 56 SET 45210113518
      Кусторез аккумуляторный Stihl HSA 56 SET 45210113518

      Кусторез аккумуляторный Stihl HSA 56 SET 45210113518

      33 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X19039770
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Время работы на одном заряде, мин
      		50
      Время заряда, мин
      		80
      Все характеристики
      33 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

      С этим товаром смотрят

      Пильная цепь Stihl 63PM 36130060050 (14", 1,3 мм, 3/8", 50 звеньев)
      1 019 ₽
      5.0
      Пильная цепь Stihl 63PM 36130060050 (14", 1,3 мм, 3/8", 50 звеньев)
      Ручной распылитель Belamos YM6303
      991 ₽
      5.0
      Ручной распылитель Belamos YM6303
      Секатор садовый Stihl PG 10 00008813604
      1 190 ₽
      4.5
      Секатор садовый Stihl PG 10 00008813604
      Джутовый шпагат (100 м)
      70 ₽
      5.0
      Джутовый шпагат (100 м)
      Полипропиленовый шпагат (500 м)
      240 ₽
      5.0
      Полипропиленовый шпагат (500 м)
      Аккумулятор Stihl АК20 45204006503
      11 990 ₽
      Аккумулятор Stihl АК20 45204006503
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Открытые защитные очки Росомз O85 ARCTIC super (PC) 18530
      420 ₽
      5.0
      Открытые защитные очки Росомз O85 ARCTIC super (PC) 18530
      Джутовый шпагат (500 м)
      330 ₽
      5.0
      Джутовый шпагат (500 м)
      Полипропиленовый шпагат (250 м)
      130 ₽
      5.0
      Полипропиленовый шпагат (250 м)
      Секатор для рассады Gardena B/S 08854-20.000.00
      Нет в наличии
      Секатор для рассады Gardena B/S 08854-20.000.00
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторные мотоножницы Stihl HSA 56 SET 45210113518 предназначен для двустороннего реза. Используется на придомовой территории.
        Нож позволяет обрезать ветки диаметром до 23 мм.
        Инструмент разработан так, что позволяет одинаково комфортно работать как левшам, так и правшам.
        Мотоножницы питаются от аккумуляторов. Малошумны, не выделяют вредные выхлопы, не требуют обслуживания.

        Преимущества

        • Тихая работа (не требуются средства защиты слуха)
        • Инновационная геометрия ножа обтекаемой формы для большего захвата веток ножом
        • Ушко для подвешивания
        • Одновременное нажатие обоих переключателей - на рукоятке-скобе и задней рукоятке - позволяет легко и быстро запускать инструмент
        • Задним рычагом переключения можно плавно регулировать скорость ножа - этим достигается изящность и точность реза