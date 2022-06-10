Кусторез аккумуляторный Stihl HSA 56 SET 45210113518

Преимущества

Тихая работа (не требуются средства защиты слуха)

Инновационная геометрия ножа обтекаемой формы для большего захвата веток ножом

Ушко для подвешивания

Одновременное нажатие обоих переключателей - на рукоятке-скобе и задней рукоятке - позволяет легко и быстро запускать инструмент

Задним рычагом переключения можно плавно регулировать скорость ножа - этим достигается изящность и точность реза

Аккумуляторные мотоножницы Stihl HSA 56 SET 45210113518 предназначен для двустороннего реза. Используется на придомовой территории.Нож позволяет обрезать ветки диаметром до 23 мм.Инструмент разработан так, что позволяет одинаково комфортно работать как левшам, так и правшам.Мотоножницы питаются от аккумуляторов. Малошумны, не выделяют вредные выхлопы, не требуют обслуживания.