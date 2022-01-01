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Кусторез Karcher HGE 18-45 Battery Set 1.444-231
Найти аналог
Аккумуляторные кусторезы
    Кусторез Karcher HGE 18-45 Battery Set 1.444-231
    Арт. О00000028937
    Кусторез Karcher HGE 18-45 Battery Set 1.444-231

      Кусторез Karcher HGE 18-45 Battery Set 1.444-231

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000028937

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Время работы на одном заряде, мин
      		35
      Время заряда, мин
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Кусторез Karcher HGE 18-45 Battery Set 1.444-231 предназначен для резки растений, например, живой изгороди или кустарников.
        Имеет небольшой вес для продолжительной работы без усталости.
        Работает от аккумулятора, благодаря чему имеет высокую мобильность.
        Алмазная заточка лезвий обеспечивает ровный рез.

        Преимущества

        • Малый вес Karcher HGE 18-45 Battery Set 1.444-231
        • Низкий уровень шума
        • Расстояние между зубцами 18 мм
        • Отсутствие выхлопных газов
        • Эргономичная рукоятка обеспечивает удобное и надежное удержание инструмента
        • Нож обеспечивает аккуратную обрезку
        • Защита от непреднамеренного включения кустореза
        • Защита рук
        • Обрезиненное покрытие на рукоятках - комфорт при работе
        • Аккумуляторный инструмент удобен для работы в местах без доступа к сети электропитания