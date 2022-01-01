Преимущества

Малый вес Karcher HGE 18-45 Battery Set 1.444-231

Низкий уровень шума

Расстояние между зубцами 18 мм

Отсутствие выхлопных газов

Эргономичная рукоятка обеспечивает удобное и надежное удержание инструмента

Нож обеспечивает аккуратную обрезку

Защита от непреднамеренного включения кустореза

Защита рук

Обрезиненное покрытие на рукоятках - комфорт при работе

Аккумуляторный инструмент удобен для работы в местах без доступа к сети электропитания

Кусторез Karcher HGE 18-45 Battery Set 1.444-231 предназначен для резки растений, например, живой изгороди или кустарников.Имеет небольшой вес для продолжительной работы без усталости.Работает от аккумулятора, благодаря чему имеет высокую мобильность.Алмазная заточка лезвий обеспечивает ровный рез.