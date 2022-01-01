Кусторез Karcher HGE 18-45 Battery Set 1.444-231
Арт. О00000028937
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Время работы на одном заряде, мин
|35
|
Время заряда, мин
|5
- Кусторез Karcher HGE 18-45 Battery Set 1.444-231 предназначен для резки растений, например, живой изгороди или кустарников.
Имеет небольшой вес для продолжительной работы без усталости.
Работает от аккумулятора, благодаря чему имеет высокую мобильность.
Алмазная заточка лезвий обеспечивает ровный рез.
Преимущества
- Малый вес Karcher HGE 18-45 Battery Set 1.444-231
- Низкий уровень шума
- Расстояние между зубцами 18 мм
- Отсутствие выхлопных газов
- Эргономичная рукоятка обеспечивает удобное и надежное удержание инструмента
- Нож обеспечивает аккуратную обрезку
- Защита от непреднамеренного включения кустореза
- Защита рук
- Обрезиненное покрытие на рукоятках - комфорт при работе
- Аккумуляторный инструмент удобен для работы в местах без доступа к сети электропитания