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Аккумуляторный кусторез Karcher GSH 18-20 Battery 1.444-200
Арт. О00000028938
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Время работы на одном заряде, мин
|220
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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- Ножницы для травы KARCHER GSH 18-20 Battery 1.444-200 представляют собой универсальный инструмент «2 в 1».
С помощью ножа для травы легко подравнивать газон в труднодоступных местах.
Насадка-кусторез поможет аккуратно обрезать кусты и оформить небольшие живые изгороди.
Небольшой вес и эргономичная ручка обеспечивают комфортную продолжительную работу.
Благодаря резьбовому креплению смена насадок производится без использования инструментов.
Отверстие на конце ножа для кустарника позволяет подвесить инструмент для удобного хранения.
Преимущества
- Система «2 в 1»: легкая замена ножей для травы и кустарника
- ЗЭргономичная рукоятка для удобного удержания KARCHER GSH 18-20 Battery 1.444-200
- Эргономичная рукоятка для удобного удержания
- Предохранитель исключает непреднамеренное включение инструмента
- Совместимость с платформой Kärcher Battery Power 18 В