Аккумуляторный кусторез Karcher GSH 18-20 Battery 1.444-200

Преимущества

Система «2 в 1»: легкая замена ножей для травы и кустарника

ЗЭргономичная рукоятка для удобного удержания KARCHER GSH 18-20 Battery 1.444-200

Эргономичная рукоятка для удобного удержания

Предохранитель исключает непреднамеренное включение инструмента

Совместимость с платформой Kärcher Battery Power 18 В

Ножницы для травы KARCHER GSH 18-20 Battery 1.444-200 представляют собой универсальный инструмент «2 в 1».С помощью ножа для травы легко подравнивать газон в труднодоступных местах.Насадка-кусторез поможет аккуратно обрезать кусты и оформить небольшие живые изгороди.Небольшой вес и эргономичная ручка обеспечивают комфортную продолжительную работу.Благодаря резьбовому креплению смена насадок производится без использования инструментов.Отверстие на конце ножа для кустарника позволяет подвесить инструмент для удобного хранения.