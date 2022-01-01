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Аккумуляторный кусторез Karcher GSH 18-20 Battery 1.444-200
10 799 ₽
Аккумуляторные кусторезы
  • Персональная скидка
Аккумуляторный кусторез Karcher GSH 18-20 Battery 1.444-200
Арт. О00000028938
Аккумуляторный кусторез Karcher GSH 18-20 Battery 1.444-200
Аккумуляторный кусторез Karcher GSH 18-20 Battery 1.444-200
Аккумуляторный кусторез Karcher GSH 18-20 Battery 1.444-200
Аккумуляторный кусторез Karcher GSH 18-20 Battery 1.444-200
  • Персональная скидка
Аккумуляторный кусторез Karcher GSH 18-20 Battery 1.444-200
Аккумуляторный кусторез Karcher GSH 18-20 Battery 1.444-200
Аккумуляторный кусторез Karcher GSH 18-20 Battery 1.444-200
Аккумуляторный кусторез Karcher GSH 18-20 Battery 1.444-200

Аккумуляторный кусторез Karcher GSH 18-20 Battery 1.444-200

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10 799 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000028938

Характеристики

Производитель
Karcher
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Время работы на одном заряде, мин
220
Тип аккумулятора
Li-ion
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 799 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Ножницы для травы KARCHER GSH 18-20 Battery 1.444-200 представляют собой универсальный инструмент «2 в 1».
    С помощью ножа для травы легко подравнивать газон в труднодоступных местах.
    Насадка-кусторез поможет аккуратно обрезать кусты и оформить небольшие живые изгороди.
    Небольшой вес и эргономичная ручка обеспечивают комфортную продолжительную работу.
    Благодаря резьбовому креплению смена насадок производится без использования инструментов.
    Отверстие на конце ножа для кустарника позволяет подвесить инструмент для удобного хранения.

    Преимущества

    • Система «2 в 1»: легкая замена ножей для травы и кустарника
    • ЗЭргономичная рукоятка для удобного удержания KARCHER GSH 18-20 Battery 1.444-200
    • Эргономичная рукоятка для удобного удержания
    • Предохранитель исключает непреднамеренное включение инструмента
    • Совместимость с платформой Kärcher Battery Power 18 В