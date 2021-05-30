Аккумуляторные садовые ножницы с телескопической штангой Bosch ISIO 3 0.600.833.105
Арт. X19039759
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Время работы на одном заряде, мин
|40
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Время заряда, мин
|210
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- Ножницы для травы с телескопической штангой Bosch ISIO 3 0.600.833.105 - легкий и компактный инструмент для обрезания кромок газона в труднодоступных и узких местах. Работу инструмента обеспечивает литий-ионный аккумулятор напряжением 3.6 В. Заряда аккумулятора хватает на работу продолжительностью до 40 минут. Для контроля степени заряда предусмотрен 4-х ступенчатый светодиод. Рабочим элементом ножниц являются ножи шириной 80 мм. Ножи выполнены из высококачественной стали и имеют острую заточку. Инструмент оснащен телескопической ручкой, с регулируемой высотой от 80 до 115 см.
Преимущества
- Компактный, мобильный и очень удобный инструмент
- Литиево-ионный аккумулятор без саморазряда и эффекта памяти
- Ширина обработки при помощи ножниц для травы с телескопической штангой Bosch ISIO 3 0600833105 - 8 см
- Светодиодная индикация заряда
- Простая зарядка с зарядным устройством как для мобильного телефона
- Прочные ножи с высококачественной заточкой
- Благодаря телескопической штанге не нужно нагибаться при работе