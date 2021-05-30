Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторные садовые ножницы с телескопической штангой Bosch ISIO 3 0.600.833.105
4.3
4
8 290 ₽
12 640 ₽
Аккумуляторные садовые ножницы
    Аккумуляторные садовые ножницы с телескопической штангой Bosch ISIO 3 0.600.833.105
    Арт. X19039759
    4.3
    4
    Аккумуляторные садовые ножницы с телескопической штангой Bosch ISIO 3 0.600.833.105
    Аккумуляторные садовые ножницы с телескопической штангой Bosch ISIO 3 0.600.833.105
    Аккумуляторные садовые ножницы с телескопической штангой Bosch ISIO 3 0.600.833.105
    Аккумуляторные садовые ножницы с телескопической штангой Bosch ISIO 3 0.600.833.105
      Аккумуляторные садовые ножницы с телескопической штангой Bosch ISIO 3 0.600.833.105
      Аккумуляторные садовые ножницы с телескопической штангой Bosch ISIO 3 0.600.833.105
      Аккумуляторные садовые ножницы с телескопической штангой Bosch ISIO 3 0.600.833.105
      Аккумуляторные садовые ножницы с телескопической штангой Bosch ISIO 3 0.600.833.105

      Аккумуляторные садовые ножницы с телескопической штангой Bosch ISIO 3 0.600.833.105

      • -4 350 ₽
      8 290 ₽
      12 640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X19039759
      4.3
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Время работы на одном заряде, мин
      		40
      Время заряда, мин
      		210
      Все характеристики
      • -4 350 ₽
      8 290 ₽
      12 640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Масло 2-х тактное минеральное Patriot Power Active, 0.592 л
      485 ₽
      Масло 2-х тактное минеральное Patriot Power Active, 0.592 л
      Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
      429 ₽
      Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
      Бензиновая газонокосилка Al-ko Classic 4.66 SP-A Edition 119766
      42 990 ₽
      5.0
      Бензиновая газонокосилка Al-ko Classic 4.66 SP-A Edition 119766
      Секатор плоскостной Центроинструмент 0235
      790 ₽
      5.0
      Секатор плоскостной Центроинструмент 0235
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Масло моторное Liqui Moly Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30, минеральное для газонокосилок, 1л
      1 670 ₽
      Масло моторное Liqui Moly Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30, минеральное для газонокосилок, 1л
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      85 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      Леска для триммеров Echo Cross Fire Line 102151220, крест, 3 мм, 10 м
      200 ₽
      Леска для триммеров Echo Cross Fire Line 102151220, крест, 3 мм, 10 м
      Леска для триммера Siat Professional 556005, квадрат, 2 мм, 15 м
      175 ₽
      4.7
      Леска для триммера Siat Professional 556005, квадрат, 2 мм, 15 м
      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-448.0 TX 63580113431
      44 990 ₽
      5.0
      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-448.0 TX 63580113431
      Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)
      40 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)
      Секатор Центроинструмент Finland 1611
      950 ₽
      4.0
      Секатор Центроинструмент Finland 1611
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножницы для травы с телескопической штангой Bosch ISIO 3 0.600.833.105 - легкий и компактный инструмент для обрезания кромок газона в труднодоступных и узких местах. Работу инструмента обеспечивает литий-ионный аккумулятор напряжением 3.6 В. Заряда аккумулятора хватает на работу продолжительностью до 40 минут. Для контроля степени заряда предусмотрен 4-х ступенчатый светодиод. Рабочим элементом ножниц являются ножи шириной 80 мм. Ножи выполнены из высококачественной стали и имеют острую заточку. Инструмент оснащен телескопической ручкой, с регулируемой высотой от 80 до 115 см.

        Преимущества

        • Компактный, мобильный и очень удобный инструмент
        • Литиево-ионный аккумулятор без саморазряда и эффекта памяти
        • Ширина обработки при помощи ножниц для травы с телескопической штангой Bosch ISIO 3 0600833105 - 8 см
        • Светодиодная индикация заряда
        • Простая зарядка с зарядным устройством как для мобильного телефона
        • Прочные ножи с высококачественной заточкой
        • Благодаря телескопической штанге не нужно нагибаться при работе