Аккумуляторные садовые ножницы с телескопической штангой Bosch ISIO 3 0.600.833.105

Преимущества

Компактный, мобильный и очень удобный инструмент

Литиево-ионный аккумулятор без саморазряда и эффекта памяти

Ширина обработки при помощи ножниц для травы с телескопической штангой Bosch ISIO 3 0600833105 - 8 см

Светодиодная индикация заряда

Простая зарядка с зарядным устройством как для мобильного телефона

Прочные ножи с высококачественной заточкой

Благодаря телескопической штанге не нужно нагибаться при работе

Ножницы для травы с телескопической штангой Bosch ISIO 3 0.600.833.105 - легкий и компактный инструмент для обрезания кромок газона в труднодоступных и узких местах. Работу инструмента обеспечивает литий-ионный аккумулятор напряжением 3.6 В. Заряда аккумулятора хватает на работу продолжительностью до 40 минут. Для контроля степени заряда предусмотрен 4-х ступенчатый светодиод. Рабочим элементом ножниц являются ножи шириной 80 мм. Ножи выполнены из высококачественной стали и имеют острую заточку. Инструмент оснащен телескопической ручкой, с регулируемой высотой от 80 до 115 см.