Садовые вилы – полезный ручной инструмент для выполнения сельскохозяйственных и дачных работ. Пригодятся для аэрации почвы, транспортировки сена, скошенной травы. В ассортименте Интернет-магазина “Бигам” представлены модели сварных и кованых вил. Вы можете приобрести сенные вилы с длинным черенком (от 78 до 130 см).

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить вилы в городе Ярославль по цене от 609 до 1900 рублей. В наличии более 5 наименований. Вилы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.