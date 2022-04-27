Вилы садовые с черенком ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ "МОЛОДОСТЬ МОЯ" 0916-Ч

Вилы садово-огородные 0916-Ч - тот предмет, без которого нельзя обойтись на даче, ферме, на лесном или сельскохозяйственном участке. Пригодятся вилы для работы в саду, во дворе или парке. Изготовленные из стойкого нержавеющего металла, с легким и прочным березовым черенком, эти вилы не боятся долгой службы, и готовы помочь в любых условиях. Используются они для множества дел: для сбора больших тюков сена, переноса опавших листьев в садовую тачку, перемещения травы и веток, а также сбора мусора. Удобная треугольная ручка может использоваться как рычаг при поднятии крупного груза, а заостренные концы зубцов позволяют протыкать и подцеплять мелкий сор. Купить садовые вилы 0916-Ч можно с доставкой прямо сейчас в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества вил с черенком 0916-Ч:

Легкие;

Удобные;

Крепкие;

Черенок из березы;

Зубья из нержавеющей стали;

Острые;

Многофункциональные.

Комплектация: