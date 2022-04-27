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Вилы садовые с черенком ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ "МОЛОДОСТЬ МОЯ" 0916-Ч
4.5
2
609 ₽
900 ₽
Вилы
    Вилы садовые с черенком ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ "МОЛОДОСТЬ МОЯ" 0916-Ч
    Арт. X1903969907
    4.5
    2
    Вилы садовые с черенком ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ "МОЛОДОСТЬ МОЯ" 0916-Ч

      Вилы садовые с черенком ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ "МОЛОДОСТЬ МОЯ" 0916-Ч

      • -291 ₽
      609 ₽
      900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1903969907
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Центроинструмент
      Общая длина, мм
      		1270
      Материал черенка
      		дерево
      Наличие черенка
      		Нет
      Вес, кг
      		1.82
      Все характеристики
      • -291 ₽
      609 ₽
      900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Вилы садово-огородные 0916-Ч - тот предмет, без которого нельзя обойтись на даче, ферме, на лесном или сельскохозяйственном участке. Пригодятся вилы для работы в саду, во дворе или парке. Изготовленные из стойкого нержавеющего металла, с легким и прочным березовым черенком, эти вилы не боятся долгой службы, и готовы помочь в любых условиях. Используются они для множества дел: для сбора больших тюков сена, переноса опавших листьев в садовую тачку, перемещения травы и веток, а также сбора мусора. Удобная треугольная ручка может использоваться как рычаг при поднятии крупного груза, а заостренные концы зубцов позволяют протыкать и подцеплять мелкий сор. Купить садовые вилы 0916-Ч можно с доставкой прямо сейчас в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества вил с черенком 0916-Ч:

        • Легкие;
        • Удобные;
        • Крепкие;
        • Черенок из березы;
        • Зубья из нержавеющей стали;
        • Острые;
        • Многофункциональные.

        Комплектация:

        • Вилы с черенком;
        • Упаковка.