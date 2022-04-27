Вилы садовые с черенком ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ "МОЛОДОСТЬ МОЯ" 0916-Ч
Арт. X1903969907
Характеристики
|
Производитель
|
Общая длина, мм
|1270
|
Материал черенка
|дерево
|
Наличие черенка
|Нет
|
Вес, кг
|1.82
С этим товаром смотрят
Вилы садово-огородные 0916-Ч - тот предмет, без которого нельзя обойтись на даче, ферме, на лесном или сельскохозяйственном участке. Пригодятся вилы для работы в саду, во дворе или парке. Изготовленные из стойкого нержавеющего металла, с легким и прочным березовым черенком, эти вилы не боятся долгой службы, и готовы помочь в любых условиях. Используются они для множества дел: для сбора больших тюков сена, переноса опавших листьев в садовую тачку, перемещения травы и веток, а также сбора мусора. Удобная треугольная ручка может использоваться как рычаг при поднятии крупного груза, а заостренные концы зубцов позволяют протыкать и подцеплять мелкий сор. Купить садовые вилы 0916-Ч можно с доставкой прямо сейчас в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества вил с черенком 0916-Ч:
- Легкие;
- Удобные;
- Крепкие;
- Черенок из березы;
- Зубья из нержавеющей стали;
- Острые;
- Многофункциональные.
Комплектация:
- Вилы с черенком;
- Упаковка.