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Посадочные вилки – садовый инструмент для ухода за рассадой на клумбах, грядках, в парниках и теплицах. Вилки с тремя зубцами будут полезны при пересадке, посадке и высадке, удобрении растений, удалении сорняков. Эти и другие инструменты для дома и дачи вы можете купить в Интернет-магазине “Бигам”.