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Посадочные вилки садовые

Найдено: 5 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить посадочные вилки садовые в городе Ярославль по цене от 90 до 378 рублей. В наличии более 5 наименований. Посадочные вилки садовые можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Мини корнеудалитель ручной PALISAD 62321
380 ₽
Мини корнеудалитель ручной PALISAD 62321
Садовая посадочная вилка PALISAD 62387, трехзубая
90 ₽
Садовая посадочная вилка PALISAD 62387, трехзубая
Тяпка БЛЦ 1045-Ч, нержавеющая сталь, деревянный черенок
500 ₽
Тяпка БЛЦ 1045-Ч, нержавеющая сталь, деревянный черенок
Огородная посадочная вилка с эргономичной ручкой ЦИ 0231-4
250 ₽
Огородная посадочная вилка с эргономичной ручкой ЦИ 0231-4
Мотыжка ручная Gardena 08914-2000000
672 ₽
Мотыжка ручная Gardena 08914-2000000
Культиватор ручной для прополки ЗУБР 4-39466
190 ₽
Культиватор ручной для прополки ЗУБР 4-39466
Садовая посадочная вилка для рыхления ЦИ 1036-2-4
157 ₽
Садовая посадочная вилка для рыхления ЦИ 1036-2-4
Мотыга для хозяйственных работ FISKARS 1001601
675 ₽
Мотыга для хозяйственных работ FISKARS 1001601
Садовая посадочная вилка для цветов GARDENA 08938-2000000
378 ₽
Садовая посадочная вилка для цветов GARDENA 08938-2000000
Вилка посадочная садовая с 3-х зубая ЦИ 1035-1-4
148 ₽
Вилка посадочная садовая с 3-х зубая ЦИ 1035-1-4
Полольник ручной с 5-ю зубцами Р-3(м) 30211
180 ₽
Полольник ручной с 5-ю зубцами Р-3(м) 30211