Совки
Найдено: 12 товаров
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- 680 ₽0.22 кгШирина рабочей части: 60 ммМатериал: стальМатериал рукоятки: пластик
- 270 ₽0.15 кгМатериал: стальМатериал рукоятки: пластик
- 265 ₽0.11 кгМатериал: стальМатериал рукоятки: пластик
- 1 240 ₽0.198 кгМатериал: стальДлина: 145 ммМатериал рукоятки: пластик
- 330 ₽0.17 кгШирина рабочей части: 60 ммМатериал: стальДлина: 300 ммМатериал рукоятки: дерево
- Нет в наличии0.095 кгШирина рабочей части: 82 ммМатериал: полиамидДлина: 290 ммМатериал рукоятки: пластик
- Нет в наличии0.096 кгШирина рабочей части: 60 ммМатериал: углеродистая стальДлина: 250 ммМатериал рукоятки: полипропилен
- Нет в наличии0.15 кгМатериал: стальМатериал рукоятки: пластик
- Нет в наличии0.119 кгШирина рабочей части: 90 ммМатериал: инструментальная стальДлина: 260 ммМатериал рукоятки: пластик
- Нет в наличии0.25 кгШирина рабочей части: 85 ммМатериал: нержавеющая стальМатериал рукоятки: дерево
- Нет в наличии0.3 кгШирина рабочей части: 85 ммМатериал: нержавеющая стальДлина: 335 ммМатериал рукоятки: дерево
- Нет в наличии0.27 кгШирина рабочей части: 85 ммМатериал: стальМатериал рукоятки: пластик
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить совки в городе Ярославль по цене от 80 до 1240 рублей. В наличии более 12 наименований. Совки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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