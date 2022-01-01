Посадочный совок пригодится для ухода за комнатными, дачными и сельскохозяйственными растениями. С его помощью можно пересаживать цветы, вводить твердые минеральные удобрения в почву, выкапывать корни сорняков. В каталоге магазина “Бигам” вы можете найти садовые совки разного размера и материала изготовления.

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