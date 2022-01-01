Огородные рыхлители используются для культивации верхнего слоя почвы, дополнительного насыщения грунта кислородом. Как правило, ручные модели используются на небольших земельных участках: на грядках, в теплицах, на клумбах, при густой посадке и в труднодоступных местах. Они имеют короткую ручку и небольшую рабочую часть для удобного рыхления между стеблями растений.

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