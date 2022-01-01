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Поливочные шланги

Шланги для капельного полива

Найдено: 3 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить шланги для капельного полива в городе Ярославль по цене от 2800 до 6840 рублей. В наличии более 3 наименований. Шланги для капельного полива можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Шланг для полива Belamos ORANGE, 3/4", 25 м
2 786 ₽
Шланг для полива Belamos ORANGE, 3/4", 25 м
Шланг поливочный Rehau Пролайн, 3/4", 25 м
5 580 ₽
Шланг поливочный Rehau Пролайн, 3/4", 25 м
Шланг для капельного полива Жук 12324, на 60 растений
2 800 ₽
Шланг для капельного полива Жук 12324, на 60 растений
Шланг поливочный Gardena Basic 18134-2900000
2 420 ₽
Шланг поливочный Gardena Basic 18134-2900000
Шланг для капельного полива Жук 12318, сочащийся
3 470 ₽
Шланг для капельного полива Жук 12318, сочащийся
Система капельного полива Жук 12327, комплект
6 840 ₽
Система капельного полива Жук 12327, комплект