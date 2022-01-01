Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Системы полива

Распылители

Найдено: 5 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить распылители в городе Ярославль по цене от 314 до 991 рубль. В наличии более 5 наименований. Распылители можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Комплект пистолет-разбрызгиватель Belamos YM7504 + насадки
860 ₽
Комплект пистолет-разбрызгиватель Belamos YM7504 + насадки
Набор поливочный YM7508 пистолет + насадки
383 ₽
Набор поливочный YM7508 пистолет + насадки
Поливочный пистолет-наконечник для дома GARDENA 08101-2000000
1 725 ₽
Поливочный пистолет-наконечник для дома GARDENA 08101-2000000
Садовый наконечник для полива GARDENA Classic 08114-2900000
315 ₽
Садовый наконечник для полива GARDENA Classic 08114-2900000
Многофункциональный пистолет для полива STURM 8 функций 3015-01-8F
136 ₽
Многофункциональный пистолет для полива STURM 8 функций 3015-01-8F
Ручной поливочный пистолет STURM 3015-01-8ZP
315 ₽
Ручной поливочный пистолет STURM 3015-01-8ZP
Садовый набор для полива с рег. пистолетом 90934
102 ₽
Садовый набор для полива с рег. пистолетом 90934
Набор для дачи с многофункциональным пистолетом 3/4 90939
94 ₽
Набор для дачи с многофункциональным пистолетом 3/4 90939
Набор с поливочный пистолет 3/4" 90940 + насадка
111 ₽
Набор с поливочный пистолет 3/4" 90940 + насадка
Набор поливочный пистолет 1/2" 90941 + наконечник
55 ₽
Набор поливочный пистолет 1/2" 90941 + наконечник
Базовый комплект для полива GARDENA, 1/2"
685 ₽
Базовый комплект для полива GARDENA, 1/2"
Ручной пистолет для полива огорода STURM 3015-01-1F
119 ₽
Ручной пистолет для полива огорода STURM 3015-01-1F
Садовый пистолет для полива STURM 3015-01-8FC
170 ₽
Садовый пистолет для полива STURM 3015-01-8FC
Ручной пистолет для полива STURM 3015-01-8S, набор
170 ₽
Ручной пистолет для полива STURM 3015-01-8S, набор
Набор ороситель с пистолетом для полива Archimedes 90933
145 ₽
Набор ороситель с пистолетом для полива Archimedes 90933
Набор BRIGADIER 90935 с пистолетом для дачи
119 ₽
Набор BRIGADIER 90935 с пистолетом для дачи
Водяной пистолет для полива GARDENA
1 063 ₽
Водяной пистолет для полива GARDENA
Телескопический водяной пистолет для орошения растений
1 645 ₽
Телескопический водяной пистолет для орошения растений