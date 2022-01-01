Садовые распылители и пистолеты являются насадками на шланг. Предназначены для полива газона, рассады, кустарников, плодовых и декоративных деревьев. Некоторые из представленных моделей обладают регулятором напора и формы струи, что увеличивает площадь или дальность орошения растений.

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