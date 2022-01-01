В этой категории представлены металлические катушки для крепления шлангов. Обладают большой вместимостью, различаются диаметром и длиной используемого с ними рукава. С катушкой шланг не приходится полностью раскручивать с барабана, что удобно во время полива большой территории.

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