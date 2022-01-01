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Системы полива

Катушки для шлангов

Найдено: 11 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить катушки для шлангов в городе Ярославль по цене от 1177 до 5520 рублей. В наличии более 11 наименований. Катушки для шлангов можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Катушка с колесами для садового шланга QUATTRO ELEMENTI 772-203 (малая)
1 609 ₽
Катушка с колесами для садового шланга QUATTRO ELEMENTI 772-203 (малая)
Катушка для шланга на дачу GARDENA AquaRoll S 18500-20.000.00
4 810 ₽
Катушка для шланга на дачу GARDENA AquaRoll S 18500-20.000.00
Катушка для шланга Belamos 3501
2 434 ₽
Катушка для шланга Belamos 3501
Круглая катушка для шланга GRINDA, 45/1/2"
1 177 ₽
Круглая катушка для шланга GRINDA, 45/1/2"
Тележка для шланга GARDENA 08006-2000000 HG 100
4 879 ₽
Тележка для шланга GARDENA 08006-2000000 HG 100
Тележка для шланга GARDENA 08011-2000000 50 Classic
2 874 ₽
Тележка для шланга GARDENA 08011-2000000 50 Classic
Мобильная тележка с шлангом GARDENA 08013-2700000 50 Classic
2 406 ₽
Мобильная тележка с шлангом GARDENA 08013-2700000 50 Classic
Ручная катушка для водяного шланга
3 500 ₽
Ручная катушка для водяного шланга
Катушка с шлангом GARDENA Classic 08010-2000000 (10 м)
4 385 ₽
Катушка с шлангом GARDENA Classic 08010-2000000 (10 м)
Катушка со шлангом GARDENA Classic 50 02691-20.000.00
5 520 ₽
Катушка со шлангом GARDENA Classic 50 02691-20.000.00