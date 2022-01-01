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Фитинги для шлангов и систем полива

Муфты

Найдено: 16 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить муфты в городе Ярославль по цене от 39 до 1180 рублей. В наличии более 16 наименований. Муфты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Пластиковая муфта для садового шланга Belamos YM5808E (1/2" на 1/2")
66 ₽
Пластиковая муфта для садового шланга Belamos YM5808E (1/2" на 1/2")
Ремонтная муфта для садового шланга GARDENA 02932-2900000, 1/2"
203 ₽
Ремонтная муфта для садового шланга GARDENA 02932-2900000, 1/2"
Штуцер для шланга Belamos YM5801, внешняя резьба, 3/4"
30 ₽
Штуцер для шланга Belamos YM5801, внешняя резьба, 3/4"
Ремонтная муфта для садового шланга GARDENA 18232-2900000
419 ₽
Ремонтная муфта для садового шланга GARDENA 18232-2900000
Быстроразъемная муфта для садового шланга GARDENA 18233-2900000
760 ₽
Быстроразъемная муфта для садового шланга GARDENA 18233-2900000
Переходная муфта для шланга Belamos YM5708E, 1/2" на 3/4"
96 ₽
Переходная муфта для шланга Belamos YM5708E, 1/2" на 3/4"
Пластиковый тройник для шлангов PALISAD 66468, 1/2 дюйма
59 ₽
Пластиковый тройник для шлангов PALISAD 66468, 1/2 дюйма
Ремонтная муфта для соединения шлангов 1/2" Palisad 66435
54 ₽
Ремонтная муфта для соединения шлангов 1/2" Palisad 66435
Резьбовой адаптер Brigadier 84912, 3/4", наружная
55 ₽
Резьбовой адаптер Brigadier 84912, 3/4", наружная
Муфта для садового шланга 3/4" Palisad 66441
105 ₽
Муфта для садового шланга 3/4" Palisad 66441
Пластиковый соединитель для шланга YM5807, 3/4" переходом на 1"
53 ₽
Пластиковый соединитель для шланга YM5807, 3/4" переходом на 1"
Переходная муфта для садового шланга USP 77410, 1/2"
70 ₽
Переходная муфта для садового шланга USP 77410, 1/2"
Муфта соединитель для шланга Belamos YM5818E
95 ₽
Муфта соединитель для шланга Belamos YM5818E
Ударопрочный штуцер для шланга Belamos YM5705, внутренняя
36 ₽
Ударопрочный штуцер для шланга Belamos YM5705, внутренняя
Ударопрочная муфта 1/2" для садового шланга 90918, 13мм
39 ₽
Ударопрочная муфта 1/2" для садового шланга 90918, 13мм
Пластмассовая муфта GARDENA 3/4 02933-2900000
243 ₽
Пластмассовая муфта GARDENA 3/4 02933-2900000
Латунная муфта для садового шланга PALISAD 66535
107 ₽
Латунная муфта для садового шланга PALISAD 66535
Штуцер для присоединения шланга 1" GARDENA 01724-2000000, 25 мм
349 ₽
Штуцер для присоединения шланга 1" GARDENA 01724-2000000, 25 мм
Латунная муфта для шланга 3/4" Grinda "Expert" 8-426143_z01
529 ₽
Латунная муфта для шланга 3/4" Grinda "Expert" 8-426143_z01
Универсальная муфта для шланга 1/2" BRIGADIER 84908
73 ₽
Универсальная муфта для шланга 1/2" BRIGADIER 84908