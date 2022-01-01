Соединительные муфты применяются для соединения двух шлангов, крепления шланга к насадке и других элементов системы полива в саду и на даче. Интернет-магазин «Бигам» рекомендует также обратить внимание на оборудование для системы подачи воды в доме: краны, трубы, клапаны, фитинги и распределители.

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