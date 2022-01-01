Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Муфта ремонтная для шланга Fiskars FiberComp 1054784
740 ₽
955 ₽
Муфты
    Муфта ремонтная для шланга Fiskars FiberComp 1054784
    Арт. О00000029485
    Муфта ремонтная для шланга Fiskars FiberComp 1054784

      Муфта ремонтная для шланга Fiskars FiberComp 1054784

      • -215 ₽
      740 ₽
      955 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029485

      Характеристики

      Производитель
      		Fiskars
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип
      		муфта шланг-шланг
      Наличие резьбы
      		Нет
      Все характеристики
      • -215 ₽
      740 ₽
      955 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ремонтная муфта диаметром 13-15 мм ½"-5/8” позволяет быстро и легко нарастить  или соединить шланги без помощи других инструментов. Муфта ремонтирует места протечки в шлангах. Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не нужно тратить время на вкручивание при установке. Прочная, при этом легкая конструкция из армированного стекловолокном полиамида FiberComp™

        Преимущества

        • Морозостойкий прочный материал FiberComp™ выдерживает температуру ниже и 0 не ломается
        • Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря цветовой маркировке: синие полосы для диаметра шланга 13-15 мм ½"-5/8”
        • Совместима с продукцией других производителей