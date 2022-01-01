Муфта ремонтная для шланга Fiskars FiberComp 1054784
Арт. О00000029485
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Финляндия
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Тип
|муфта шланг-шланг
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Наличие резьбы
|Нет
- Ремонтная муфта диаметром 13-15 мм ½"-5/8” позволяет быстро и легко нарастить или соединить шланги без помощи других инструментов. Муфта ремонтирует места протечки в шлангах. Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не нужно тратить время на вкручивание при установке. Прочная, при этом легкая конструкция из армированного стекловолокном полиамида FiberComp™
Преимущества
- Морозостойкий прочный материал FiberComp™ выдерживает температуру ниже и 0 не ломается
- Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря цветовой маркировке: синие полосы для диаметра шланга 13-15 мм ½"-5/8”
- Совместима с продукцией других производителей