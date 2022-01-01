Муфта ремонтная для шланга Fiskars FiberComp 1054784

Ремонтная муфта диаметром 13-15 мм ½"-5/8” позволяет быстро и легко нарастить или соединить шланги без помощи других инструментов. Муфта ремонтирует места протечки в шлангах. Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не нужно тратить время на вкручивание при установке. Прочная, при этом легкая конструкция из армированного стекловолокном полиамида FiberComp™



Преимущества