Муфта ремонтная USP 77410, 1/2''
Арт. О00000030620
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Канада
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Тип
|муфта шланг-шланг
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Наличие резьбы
|Нет
- Муфта ремонтная USP 77410 (1/2") из сверхпрочного пластика обладает резьбой с диаметром 1/2". Она используется для соединения двух участков шланга при монтаже системы орошения на дачном участке. Основное назначение муфты Fit – это обеспечение герметичности соединения и полноценной, качественной работы всей системы.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность