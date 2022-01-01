Преимущества

Надежность

Долговечность

Муфта ремонтная USP 77410 (1/2") из сверхпрочного пластика обладает резьбой с диаметром 1/2". Она используется для соединения двух участков шланга при монтаже системы орошения на дачном участке. Основное назначение муфты Fit – это обеспечение герметичности соединения и полноценной, качественной работы всей системы.