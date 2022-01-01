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Муфта ремонтная USP 77410, 1/2''
70 ₽
Муфты
    Муфта ремонтная USP 77410, 1/2''
    Арт. О00000030620
    Муфта ремонтная USP 77410, 1/2''

      Муфта ремонтная USP 77410, 1/2''

      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000030620

      Характеристики

      Производитель
      		USP
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Канада
      Тип
      		муфта шланг-шланг
      Наличие резьбы
      		Нет
      Все характеристики
      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Муфта ремонтная USP 77410 (1/2") из сверхпрочного пластика обладает резьбой с диаметром 1/2".  Она используется для соединения двух участков шланга при монтаже системы орошения на дачном участке. Основное назначение муфты Fit – это обеспечение герметичности соединения и полноценной, качественной работы всей системы.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность