Муфта Belamos YM5818E (3/4"-3/4")
Арт. X19031850113
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|муфта шланг-шланг
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Наличие резьбы
|Нет
- Муфта переходная 3/4-3/4, выполнена из мягкого пластика. Предназначена для удобства и быстроты соединения двух шлангов разных диаметров. Поможет быстро смонтировать различные элементы системы полива, конструкция которых позволяет им состыковываться в одно действие. Обеспечивает высокую герметичность, благодаря чему практически полностью исключается утечка воды из системы.