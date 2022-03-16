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Муфта Belamos YM5818E (3/4"-3/4")
5.0
2
95 ₽
Муфты
    Муфта Belamos YM5818E (3/4"-3/4")
    Арт. X19031850113
    5.0
    2
    Муфта Belamos YM5818E (3/4"-3/4")
    Муфта Belamos YM5818E (3/4"-3/4")
      Муфта Belamos YM5818E (3/4"-3/4")
      Муфта Belamos YM5818E (3/4"-3/4")

      Муфта Belamos YM5818E (3/4"-3/4")

      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X19031850113
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		муфта шланг-шланг
      Наличие резьбы
      		Нет
      Все характеристики
      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Муфта переходная 3/4-3/4, выполнена из мягкого пластика. Предназначена для удобства и быстроты соединения двух шлангов разных диаметров. Поможет быстро смонтировать различные элементы системы полива, конструкция которых позволяет им состыковываться в одно действие. Обеспечивает высокую герметичность, благодаря чему практически полностью исключается утечка воды из системы.