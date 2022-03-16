Муфта Belamos YM5818E (3/4"-3/4")

Муфта переходная 3/4-3/4, выполнена из мягкого пластика. Предназначена для удобства и быстроты соединения двух шлангов разных диаметров. Поможет быстро смонтировать различные элементы системы полива, конструкция которых позволяет им состыковываться в одно действие. Обеспечивает высокую герметичность, благодаря чему практически полностью исключается утечка воды из системы.