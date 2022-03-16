Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Коннектор с вентилем Belamos YM5003E (3/4")
5.0
2
147 ₽
Муфты
    Коннектор с вентилем Belamos YM5003E (3/4")
    Арт. X19031850171
    5.0
    2
    Коннектор с вентилем Belamos YM5003E (3/4")
    Коннектор с вентилем Belamos YM5003E (3/4")
      Коннектор с вентилем Belamos YM5003E (3/4")
      Коннектор с вентилем Belamos YM5003E (3/4")

      Коннектор с вентилем Belamos YM5003E (3/4")

      147 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X19031850171
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		муфта шланг-шланг
      Наличие резьбы
      		Да
      Все характеристики
      147 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коннектор универсальный для быстросъемных соединений с вентилем, мягкий пластик. Для шлангов 3/4". Предназначен для удобства и быстроты соединения шлангов разных диаметров. Поможет быстро смонтировать различные элементы системы полива, конструкция которых позволяет им состыковываться в одно действие. Обеспечивает высокую герметичность, благодаря чему практически полностью исключается утечка воды из системы.