Коннектор с вентилем Belamos YM5003E (3/4")
Арт. X19031850171
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|муфта шланг-шланг
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Наличие резьбы
|Да
- Коннектор универсальный для быстросъемных соединений с вентилем, мягкий пластик. Для шлангов 3/4". Предназначен для удобства и быстроты соединения шлангов разных диаметров. Поможет быстро смонтировать различные элементы системы полива, конструкция которых позволяет им состыковываться в одно действие. Обеспечивает высокую герметичность, благодаря чему практически полностью исключается утечка воды из системы.