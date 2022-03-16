Коннектор с вентилем Belamos YM5003E (3/4")

Коннектор универсальный для быстросъемных соединений с вентилем, мягкий пластик. Для шлангов 3/4". Предназначен для удобства и быстроты соединения шлангов разных диаметров. Поможет быстро смонтировать различные элементы системы полива, конструкция которых позволяет им состыковываться в одно действие. Обеспечивает высокую герметичность, благодаря чему практически полностью исключается утечка воды из системы.