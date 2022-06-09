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Тройник для шланга Palisad 66468 (1/2")
5.0
2
59 ₽
Тройники
    Тройник для шланга Palisad 66468 (1/2")
    Арт. X19031850161
    5.0
    2
    Тройник для шланга Palisad 66468 (1/2")

      Тройник для шланга Palisad 66468 (1/2")

      59 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X19031850161
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Palisad
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		тройник для шлангов
      Наличие резьбы
      		Нет
      Все характеристики
      59 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тройник Palisad 66468 используется для разветвления поливочного шланга диаметром 1/2". Изготовлен из специального ударопрочного пластика в сочетании с термопластичной резиной. Высококачественные материалы являются гарантией надежности и устойчивости к влаге и высокому давлению. Имеет длительный срок эксплуатации. Совместим со всеми элементами поливочной системы «Palisad» и «Palisad Luxe».