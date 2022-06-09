Тройник для шланга Palisad 66468 (1/2")
Арт. X19031850161
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|тройник для шлангов
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Наличие резьбы
|Нет
- Тройник Palisad 66468 используется для разветвления поливочного шланга диаметром 1/2". Изготовлен из специального ударопрочного пластика в сочетании с термопластичной резиной. Высококачественные материалы являются гарантией надежности и устойчивости к влаге и высокому давлению. Имеет длительный срок эксплуатации. Совместим со всеми элементами поливочной системы «Palisad» и «Palisad Luxe».