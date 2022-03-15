Тройник Gardena 02934-2900000 (3x1/2")

Тройник Gardena 02934-29.000.00 предназначен для соединения одновременно трех шлангов, позволяя таким образом значительно увеличить площадь поливаемой почвы, разделяя линию на две. Выполняет переход со шлангов диаметром 19 мм (3/4") на 13 мм (1/2"). Надежно фиксирует шланги между собой, исключая вылетание. Переходник выполнен из высокопрочного материала, что гарантирует длительный срок эксплуатации.