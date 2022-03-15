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Тройник Gardena 02934-2900000 (3x1/2")
5.0
2
675 ₽
Тройники
    Тройник Gardena 02934-2900000 (3x1/2")
    Арт. X19031850186
    5.0
    2
    Тройник Gardena 02934-2900000 (3x1/2")

      Тройник Gardena 02934-2900000 (3x1/2")

      675 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X19031850186
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		распределитель
      Наличие резьбы
      		Нет
      Все характеристики
      675 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тройник Gardena 02934-29.000.00 предназначен для соединения одновременно трех шлангов, позволяя таким образом значительно увеличить площадь поливаемой почвы, разделяя линию на две. Выполняет переход со шлангов диаметром 19 мм (3/4") на 13 мм (1/2"). Надежно фиксирует шланги между собой, исключая вылетание. Переходник выполнен из высокопрочного материала, что гарантирует длительный срок эксплуатации.