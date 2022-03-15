Тройник Gardena 02934-2900000 (3x1/2")
Арт. X19031850186
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|распределитель
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Наличие резьбы
|Нет
- Тройник Gardena 02934-29.000.00 предназначен для соединения одновременно трех шлангов, позволяя таким образом значительно увеличить площадь поливаемой почвы, разделяя линию на две. Выполняет переход со шлангов диаметром 19 мм (3/4") на 13 мм (1/2"). Надежно фиксирует шланги между собой, исключая вылетание. Переходник выполнен из высокопрочного материала, что гарантирует длительный срок эксплуатации.