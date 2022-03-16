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T-образный соединитель Gardena 02786-2000000 (25 мм)
5.0
2
299 ₽
Переходники
    T-образный соединитель Gardena 02786-2000000 (25 мм)
    Арт. X19031850219
    5.0
    2
    T-образный соединитель Gardena 02786-2000000 (25 мм)
    T-образный соединитель Gardena 02786-2000000 (25 мм)
      T-образный соединитель Gardena 02786-2000000 (25 мм)
      T-образный соединитель Gardena 02786-2000000 (25 мм)

      T-образный соединитель Gardena 02786-2000000 (25 мм)

      299 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X19031850219
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		переходник шланг-шланг
      Наличие резьбы
      		Да
      Все характеристики
      299 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Соединитель T-образный Gardena 02786-20.000.00 необходим при использовании системы дождевания GARDENA Sprinklersystem. Применяется для подсоединения выдвижных дождевателей S 80 и выдвижных турбодождевателей T 100 и T 200 по ходу подающей линии. Соединение/разъединение труб осуществляется без инструментов, благодаря технологии Quick & Easy ("Быстро и просто"), нужно просто повернуть резьбовой фитинг на 140°. Соединитель останащен функцией самогерметизации, что убережет вас от ненужных протечек.