T-образный соединитель Gardena 02786-2000000 (25 мм)

Соединитель T-образный Gardena 02786-20.000.00 необходим при использовании системы дождевания GARDENA Sprinklersystem. Применяется для подсоединения выдвижных дождевателей S 80 и выдвижных турбодождевателей T 100 и T 200 по ходу подающей линии. Соединение/разъединение труб осуществляется без инструментов, благодаря технологии Quick & Easy ("Быстро и просто"), нужно просто повернуть резьбовой фитинг на 140°. Соединитель останащен функцией самогерметизации, что убережет вас от ненужных протечек.