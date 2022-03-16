T-образный соединитель Gardena 02786-2000000 (25 мм)
Арт. X19031850219
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|переходник шланг-шланг
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Наличие резьбы
|Да
- Соединитель T-образный Gardena 02786-20.000.00 необходим при использовании системы дождевания GARDENA Sprinklersystem. Применяется для подсоединения выдвижных дождевателей S 80 и выдвижных турбодождевателей T 100 и T 200 по ходу подающей линии. Соединение/разъединение труб осуществляется без инструментов, благодаря технологии Quick & Easy ("Быстро и просто"), нужно просто повернуть резьбовой фитинг на 140°. Соединитель останащен функцией самогерметизации, что убережет вас от ненужных протечек.