Соединитель Инструм-Агро 1/2-3/4 011877-1 бк
Арт. О00000028436
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|соединитель со шлангом
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Наличие резьбы
|Нет
- Пластиковый соединитель Инструм-Агро обладает хорошей прочностью и рассчитан на продолжительную эксплуатацию. В отличие от металлических, он не подвержен коррозии и отличаются легким весом. Соединитель позволяет качественно и оперативно монтировать системы водоподачи к бытовым устройствам, поливным комплексам и прочему схожему оборудованию
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость