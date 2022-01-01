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Соединитель Инструм-Агро 1/2-3/4 011877-1 бк
40 ₽
Переходники
    Соединитель Инструм-Агро 1/2-3/4 011877-1 бк
    Арт. О00000028436
    Соединитель Инструм-Агро 1/2-3/4 011877-1 бк

      Соединитель Инструм-Агро 1/2-3/4 011877-1 бк

      40 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028436

      Характеристики

      Производитель
      		Инструм-Агро
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		соединитель со шлангом
      Наличие резьбы
      		Нет
      Все характеристики
      40 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пластиковый соединитель Инструм-Агро обладает хорошей прочностью и рассчитан на продолжительную эксплуатацию. В отличие от металлических, он не подвержен коррозии и отличаются легким весом. Соединитель позволяет качественно и оперативно монтировать системы водоподачи к бытовым устройствам, поливным комплексам и прочему схожему оборудованию

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость