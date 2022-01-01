Соединитель Инструм-Агро 1/2-3/4 011877-1 бк

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Пластиковый соединитель Инструм-Агро обладает хорошей прочностью и рассчитан на продолжительную эксплуатацию. В отличие от металлических, он не подвержен коррозии и отличаются легким весом. Соединитель позволяет качественно и оперативно монтировать системы водоподачи к бытовым устройствам, поливным комплексам и прочему схожему оборудованию