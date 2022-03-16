L-образный соединитель Gardena Pro 02752-20.000.00
Арт. X19031850291
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|переходник шланг-шланг
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Наличие резьбы
|Да
- Соединитель L-образный PRO Gardena 02752-20.000.00 предназначен для подсоединения клапанов системы полива. Легко подсоединяется без использования инструментов. Технология изготовления обеспечивает быстрое и надежное соединение. Приспособление изготовлено из качественного материала, имеет длительный период эксплуатации.
Резьба: внутренняя 1х1", наружная 1х1".