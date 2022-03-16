L-образный соединитель Gardena Pro 02752-20.000.00

Соединитель L-образный PRO Gardena 02752-20.000.00 предназначен для подсоединения клапанов системы полива. Легко подсоединяется без использования инструментов. Технология изготовления обеспечивает быстрое и надежное соединение. Приспособление изготовлено из качественного материала, имеет длительный период эксплуатации.

Резьба: внутренняя 1х1", наружная 1х1".