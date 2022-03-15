Поливочный шланг Belamos Luxe (3/4"x50 м)
Арт. 77777X718426103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип шланга
|армированный
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Диаметр, дюйм
|3/4
- Поливочный шланг Belamos Luxe (3/4"x50 м) предназначен для подачи воды к месту полива. Долговечный 3-слойный шланг имеет армирование, которое препятствует скручиванию, изломам и разрывам даже при низких температурах. Безопасен для окружающей среды и здоровья человека за счет отсутствия в его составе вредных токсичных веществ, таких как кадмий и барий. Выполнен из первичного пластика, имеет длительный срок эксплуатации. Устойчив к УФ-излучению, не обесцвечивается, выдерживает давление до 21 бар.
Преимущества
- Долговечность
- Прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв
- Материал шланга без содержания кадмия, бария — безопасен для окружающей среды, человека, растений
- Внутри шланга не образуются водоросли
- Не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает
- Диагональная армировка под углом 90°