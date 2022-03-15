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Поливочный шланг Belamos Luxe (3/4"x50 м)
4.0
2
Найти аналог
Шланги армированные
    Поливочный шланг Belamos Luxe (3/4"x50 м)
    Арт. 77777X718426103
    4.0
    2
    Поливочный шланг Belamos Luxe (3/4"x50 м)

      Поливочный шланг Belamos Luxe (3/4"x50 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777X718426103
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Поливочный шланг Belamos Luxe (3/4"x50 м) предназначен для подачи воды к месту полива. Долговечный 3-слойный шланг имеет армирование, которое препятствует скручиванию, изломам и разрывам даже при низких температурах. Безопасен для окружающей среды и здоровья человека за счет отсутствия в его составе вредных токсичных веществ, таких как кадмий и барий. Выполнен из первичного пластика, имеет длительный срок эксплуатации. Устойчив к УФ-излучению, не обесцвечивается, выдерживает давление до 21 бар.

        Преимущества

        • Долговечность
        • Прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв
        • Материал шланга без содержания кадмия, бария — безопасен для окружающей среды, человека, растений
        • Внутри шланга не образуются водоросли
        • Не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает
        • Диагональная армировка под углом 90°