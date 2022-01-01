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Поливочный шланг Belamos ORANGE, 50м
2 648 ₽
Шланги армированные
    Поливочный шланг Belamos ORANGE, 50м
    Арт. 71842679
    Поливочный шланг Belamos ORANGE, 50м

      Поливочный шланг Belamos ORANGE, 50м

      2 648 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      8 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 71842679

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		1/2
      Все характеристики
      2 648 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      8 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Поливочный шланг Belamos ORANGE, 50м - предназначен для подачи воды к месту полива. Долговечный 4-х слойный шланг имеет специальной армирование, которое препятствует скручиванию, изломам и разрывам в течение длительного времени. В отличие от шлангов Гарден, имеющих 3 слоя, Оранж более прочный за счет наличия дополнительного слоя. Безопасен для окружающей среды и здоровья человека за счет отсутствия в его составе вредных токсичных веществ, таких как кадмий и барий. Устойчив к УФ-излучению, не обесцвечивается, выдерживает давление до 10 бар. Подходит для тех, кто ценит стильный дизайн и рациональность. Не рекомендуется использовать при отрицательных температурах. Хорошо сохраняет первоначальную форму, не ссыхается и не гниет, водоросли внутри не растут.

        Преимущества

        • Выдерживает давление до 10 бар
        • Оранж более прочный за счет наличия дополнительного слоя
        • Безопасен для окружающей среды и здоровья человека за счет отсутствия в его составе вредных токсичных веществ