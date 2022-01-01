Поливочный шланг Belamos ORANGE, 50м
Арт. 71842679
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Россия
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Тип шланга
|армированный
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Диаметр, дюйм
|1/2
- Поливочный шланг Belamos ORANGE, 50м - предназначен для подачи воды к месту полива. Долговечный 4-х слойный шланг имеет специальной армирование, которое препятствует скручиванию, изломам и разрывам в течение длительного времени. В отличие от шлангов Гарден, имеющих 3 слоя, Оранж более прочный за счет наличия дополнительного слоя. Безопасен для окружающей среды и здоровья человека за счет отсутствия в его составе вредных токсичных веществ, таких как кадмий и барий. Устойчив к УФ-излучению, не обесцвечивается, выдерживает давление до 10 бар. Подходит для тех, кто ценит стильный дизайн и рациональность. Не рекомендуется использовать при отрицательных температурах. Хорошо сохраняет первоначальную форму, не ссыхается и не гниет, водоросли внутри не растут.
Преимущества
- Выдерживает давление до 10 бар
- Оранж более прочный за счет наличия дополнительного слоя
- Безопасен для окружающей среды и здоровья человека за счет отсутствия в его составе вредных токсичных веществ