Преимущества

Выдерживает давление до 10 бар

Оранж более прочный за счет наличия дополнительного слоя

Безопасен для окружающей среды и здоровья человека за счет отсутствия в его составе вредных токсичных веществ

Поливочный шланг Belamos ORANGE, 50м - предназначен для подачи воды к месту полива. Долговечный 4-х слойный шланг имеет специальной армирование, которое препятствует скручиванию, изломам и разрывам в течение длительного времени. В отличие от шлангов Гарден, имеющих 3 слоя, Оранж более прочный за счет наличия дополнительного слоя. Безопасен для окружающей среды и здоровья человека за счет отсутствия в его составе вредных токсичных веществ, таких как кадмий и барий. Устойчив к УФ-излучению, не обесцвечивается, выдерживает давление до 10 бар. Подходит для тех, кто ценит стильный дизайн и рациональность. Не рекомендуется использовать при отрицательных температурах. Хорошо сохраняет первоначальную форму, не ссыхается и не гниет, водоросли внутри не растут.