Преимущества

Долговечность

Прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв

Материал шланга без содержания кадмия, бария - безопасен для окружающей среды, человека, растений

Внутри шланга не образуются водоросли

Не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает

Диагональная армировка под углом 90°

Поливочный шланг Belamos Luxe (1/2"x50 м) предназначен для подачи воды к месту полива. Долговечный 3-слойный шланг имеет армирование, которое препятствует скручиванию, изломам и разрывам даже при низких температурах. Безопасен для окружающей среды и здоровья человека за счет отсутствия в его составе вредных токсичных веществ, таких как кадмий и барий. Выполнен из первичного пластика, имеет длительный срок эксплуатации. Устойчив к УФ-излучению, не обесцвечивается, выдерживает давление до 24 бар. Хорошо сохраняет первоначальную форму, не ссыхается и не гниет.