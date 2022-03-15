Преимущества



Долговечность

Прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв

Материал шланга без содержания кадмия, бария - безопасен для окружающей среды, человека, растений

Внутри шланга не образуются водоросли

Не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает

Диагональная армировка под углом 90°

Шланг поливочный Belamos Garden Luxe (1"x25 м) предназначен для подачи воды к месту полива. Трехслойный, армированный, что предотвращает изломы, скручивание, и разрывы, даже при низких температурах. Материл шланга не содержит кадмия и бария, что делает его безопасным для окружающей среды, человека и растений. Так же в шланге не образуются водоросли, он не выцветает, не сохнет, и не боится солнечной радиации.