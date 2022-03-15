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Шланг садовый Belamos ГАРДЕН Luxe (1/2x25 м)
5.0
2
Найти аналог
Шланги армированные
    Шланг садовый Belamos ГАРДЕН Luxe (1/2x25 м)
    Арт. 77777X718426115
    5.0
    2
    Шланг садовый Belamos ГАРДЕН Luxe (1/2x25 м)

      Шланг садовый Belamos ГАРДЕН Luxe (1/2x25 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777X718426115
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		1/2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг садовый Belamos ГАРДЕН Luxe (1/2x25 м) предназначен для подачи воды к месту полива. Трехслойный, армированный, что предотвращает изломы, скручивание, и разрывы, даже при низких температурах. Материл шланга не содержит кадмия и бария, что делает его безопасным для окружающей среды, человека и растений. Так же в шланге не образуются водоросли, он не выцветает, не сохнет и не боится солнечной радиации.

        Преимущества

        • Долговечность
        • Прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв
        • Материал шланга без содержания кадмия, бария - безопасен для окружающей среды, человека, растений
        • Внутри шланга не образуются водоросли
        • Не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает
        • Диагональная армировка под углом 90°