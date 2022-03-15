Шланг садовый Belamos ГАРДЕН Luxe (1/2x25 м)
Арт. 77777X718426115
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип шланга
|армированный
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Диаметр, дюйм
|1/2
- Шланг садовый Belamos ГАРДЕН Luxe (1/2x25 м) предназначен для подачи воды к месту полива. Трехслойный, армированный, что предотвращает изломы, скручивание, и разрывы, даже при низких температурах. Материл шланга не содержит кадмия и бария, что делает его безопасным для окружающей среды, человека и растений. Так же в шланге не образуются водоросли, он не выцветает, не сохнет и не боится солнечной радиации.
Преимущества
- Долговечность
- Прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв
- Материал шланга без содержания кадмия, бария - безопасен для окружающей среды, человека, растений
- Внутри шланга не образуются водоросли
- Не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает
- Диагональная армировка под углом 90°