Содержание:
Лучшие резиновые шланги для полива Лучшие силиконовые шланги для полива Рейтинг армированных поливочных шлангов Лучшие растягивающиеся шланги для полива Лучшие морозостойкие шланги для полива Лучшие шланги для полива с пропускным диаметром 1/2" Лучшие шланги для полива с пропускным диаметром 3/4" Советы по выбору Рекомендации по уходу и эксплуатации
При уходе за большим садом, дачным, приусадебным участком, двором загородного дома требуется надежный шланг для регулярного полива растений. На обширной территории куда удобнее и целесообразнее будет создать поливочную систему, нежели использовать лейки. В таком деле не обойтись без поливочных шлангов.
При выборе садового шланга пользователи обращают внимание на те шланги, которые не придется часто менять из-за быстрого прихода в негодность. Но как определить, какой нужен вам? Есть несколько основных критериев:
Теперь разберемся, какие типы шлангов можно выделить, и в чем преимущества и недостатки каждого из них.
По типу материала изготовления бывают:
По отличительным свойствам выделяют шланги:
По присоединительному размеру можно разделить:
Одним из самых распространенных материалов изготовления шлангов является поливинилхлорид (ПВХ). Это полимер, который отличается устойчивостью к кислотным и щелочным средам, солевым растворам. Рукавами из поливинилхлорида будет удобно не только поливать растения водой, но и удобрять их жидкими средствами ускорения роста.
Из преимуществ ПВХ-рукавов стоит отметить не только их химическую устойчивость, но и небольшой вес. Вы не устанете, используя их на участке. Максимальная длина рукавов для полива из ПВХ – 50 метров.
Но несмотря на свою прочность, поливинилхлорид имеет низкую теплостойкость. Также как и резина, при воздействии прямых солнечных лучей или открытого огня ПВХ начинает плавиться. Нагревание изделия приводит к образованию испарений, вредных для здоровья человека и окружающей среды, поэтому шланги из такого материала рекомендуется использовать в прохладную погоду. При высокой температуре воздуха (более 35⁰ С) поливочное оборудование рекомендуется хранить в темном месте.
Посмотрим на самые популярные модели среди рукавов из ПВХ.
Большим спросом пользуется не перекручивающийся шланг для полива GARDENA FLEX 3/4".
Достоинства модели:
REHAU Пролайн 3/4" является надежным помощником при уходе за садом и огородом. Он выдерживает высокое давление воды, не перекручивается и имеет долгий срок службы.
Достоинства модели:
PALISAD 67481 – это качественная и долговечная модель не переламывающегося поливочного шланга.
Достоинства модели:
Основным свойством резины является ее упругость: при деформации такой шланг возвращает себе первоначальное состояние. Современное производство все чаще заменяет органический каучук искусственным, но на свойства изделия это не влияет. Однако благодаря этому решению шланг из резины имеет оптимальное соотношение качества и стоимости.
Достоинства резиновых шлангов:
Недостатки:
В рейтинге шлангов для полива, сделанных из резины, особой популярностью пользуются изделия производителей GARDENA, Andycar и ТЭП. Остановимся на самых практичных вариантах.
Модель GARDENA Basic входит в топ ста шлангов, используемых большинством дачников.
Преимущества:
Шланг Andycar 32 мм выполнен из резины на основе каучука, поэтому является более экологичным по сравнению с большинством моделей. Хороший выбор для дачи и сада.
Его преимущества:
Рукав ТЭП 25м – отличный помощник в саду и на даче.
Преимущества:
Изделия из силикона характеризуются высокой стойкостью к механическим и химическим воздействиям. Они не теряют форму при сгибании, скручивании, поэтому из силикона изготавливают шланги, предназначенные для транспортировки агрессивных жидкостей. Это хороший шланг для полива, который не подвержен разрушению при попадании на него масел, бензина, спирта, кислот и щелочей. Данное свойство позволяет использовать силиконовый шланг для орошения грядок растворенными в воде средствами, химическими и органическими удобрениями для защиты от насекомых-вредителей.
На этапе изготовления силикон имеет прозрачный беловатый цвет, что приводит к тому, что неокрашенные силиконовые изделия меньше нагреваются в жару. В то же время силикон хорошо смешивается с красящими веществами, поэтому произведенные из него шланги не выцветают на солнце.
Еще силикон отличается высокой температурной стойкостью. Шланги из этого материала можно использовать и зимой, и летом. Стандартный температурный диапазон силиконового шланга – от минус 60 до плюс 50 градусов Цельсия.
Среди силиконовых рукавов, представленных в каталоге Интернет-магазина “Бигам” топ-3 составляют модели следующих производителей: Исток, Дачник, QUATTRO ELEMENTI.
Лучший шланг для полива – Дачник 40493.
Преимущества модели:
Шланг ИСТОК является хорошим шлангом для дачи. Маловесный, длинный и гибкий, он поможет при уходе за овощами и фруктами в теплице, поливе плодовых деревьев и ягодных кустов.
Его достоинства:
QUATTRO ELEMENTI – модель, защищенная от внешних воздействий (солнечных лучей, грязи, пыли, воды) специальным тканевым чехлом из полиэстера.
Достоинства модели:
Для повышения прочности конструкции, в стенки шланга впаивают нити из полимеров, ткани или стали. Поэтому армированные модели способны выдерживать высокое давление воды (от 2 до 40 бар), устойчивы к морозу и УФ-излучению. Стоит учитывать, что армирование увеличивает вес шланга, поэтому изделия большой длины рекомендуется использовать со специальной катушкой. Не перегибающиеся шланги для дачи будут удобны каждому садоводу. Они обладают наибольшей устойчивостью к изломам, сгибанию и скручиванию.
Первую строчку рейтинга армированных поливочных шлангов занимает Belamos ORANGE. Он считается наилучшим выбором среди садоводов, ухаживающих за большой площадью.
Достоинства модели:
Какой шланг подойдет лучше для сада и огорода? Belamos Luxe 1/2" – он рассчитан на интенсивную нагрузку при высоком давлении.
Достоинства модели:
Вихрь ПВХ премиум 3/4" широко применяется в садоводстве для полива больших участков. Этот шланг 50 метров длиной – в топе 10 лучших поливочных устройств для сада.
Преимущества модели:
Растягивающимся называют шланг, который имеет в своей конструкции два слоя материала. Внешний слой, как правило, нейлоновый – достаточно мягкий для сгибания, но при этом достаточно жесткий, чтобы не деформировалось все изделие. Он защищает второй слой от воздействия ультрафиолета, пыли, экстремально высоких и низких температур. Внутренняя часть растягивающегося рукава изготавливается из резины. Она эластична, устойчива на излом, без труда выдерживает давление воды.
Особенностью растягивающихся моделей является их способность изменять свои размеры. При наполнении водой, они увеличиваются в объеме, а при опустошении – возвращаются к первоначальной форме. Такие рукава очень удобны, если пространство для хранения садового оборудования ограничено. К тому же, растягивающийся и не перекручивающийся шланг для полива остается легким: используя его, вы не устанете.
Перейдем к рейтингу садовых шлангов, используемых не только для полива, но и для мытья поверхностей.
Одной из наиболее практичных моделей в рейтинге растягивающихся шлангов для полива является рукав XHOSE Magic.
Преимущества модели:
Из недостатков – резина, из которой сделан внутренний слой шланга, деформируется при низкой температуре, поэтому модель XHOSE Magic не подходит для холодной погоды.
Комплект для полива Сибртех в своей основе имеет силикон, поэтому вполне подойдет для поливочных систем с давлением воды до 6 бар.
Достоинства:
И лучший в этой категории – комплект для полива GRINDA.
Достоинства модели:
Основным отличием морозостойких шлангов от других является большое количество слоев (от 3 и выше) в их конструкции. Устойчивые к высокому напору воды, эти рукава подойдут для перекачивания жидкости зимой. Большая часть из них имеет армирование, препятствующее промерзанию основы. Армирование позволяет морозоустойчивым рукавам транспортировать воду даже при -20 градусах. В рейтинге собраны самые эффективные модели для эксплуатации при холодной погоде. Какой морозостойкий шланг для полива лучше? Решать только вам.
GRINDA PROLine EXPERT 3/4" входит в топ 10 поливочных шлангов с армированием.
Преимущества шланга:
PALISAD LUXE 1/2" – поливочный шланг длиной 50 метров, созданный для ухода за особо крупными садовыми и дачными участками. Поможет при поливе растений, уборке бетонных и каменных дорожек.
Достоинства модели:
Raco PREMIUM 3/4" – высококачественный поливочный рукав, оснащенный двойным армированием: текстильным и диагональным для повышения износостойкости.
Преимущества модели:
Хороший поливочный шланг для дачи обеспечивает свободное перемещение жидкости по всей длине. При возникновении неполадок, например, при неправильном подборе штуцера или насадки для насоса/крана, давление воды в рукаве или повышается, или понижается, что снижает эффективность работы системы полива. Для того, чтобы не превысить рекомендуемое указанное на его маркировке давление, необходимо убедиться, что разъем подключаемого оборудования соответствует размеру шланга.
Шланг REHAU GREEN LINE 1/2" длиной 20 метров выделяется среди других своим салатово-зеленым оттенком.
Достоинства модели:
GRINDA COMFORT 1/2" – самая дешевая модель среди шлангов присоединительного размера в половину дюйма.
Преимущества шланга:
И лучший шланг для полива в этой категории – GARDENA Basic 1/2". Он обладает самым оптимальным соотношением цены и качества. Садовод найдет применение 15-метровому рукаву для полива и в садоводстве, и в огородничестве.
Преимущества модели:
Диаметр бухты 3/4 дюйма считается стандартным, и подходит большинству систем водоснабжения. Вот несколько моделей рукавов для полива, которые отмечены покупателями “Бигам”.
Трехслойный шланг Вихрь 3/4" отлично проявит себя в жаркую погоду. Его температурный диапазон эксплуатации – от минус 10° до плюс 60°С. Созданный из ПВХ с армированием синтетической нитью, он обладает рабочим давлением в 4 бара, и максимальным – в 10 бар. Его диаметра достаточно для пропуска большого объема воды.
Достоинства:
Шланг ЭКСТРА 3/4" это легкий однослойный шланг длиной 25 метров. Он хорош тем, что способен транспортировать не только воду, но и другие жидкости, в том числе и пригодные для питья. Такая его способность появилась в результате особой конструкции и материала изготовления.
Преимущества модели:
И завершает рейтинг шлангов для дачи с диаметром бухты 3/4" дюйма – рукав для полива VERTO ECONOMIC 3/4". Он находится в топе рейтинга не просто так: 20-метровый шланг для полива с диагональным армированием транспортирует воду быстро и без лишних усилий.
Преимущества модели:
Какой садовый шланг выбрать? Какими качествами обладает лучший садовый шланг? Ответ на эти вопросы будет зависеть от целей, для которых используется поливочный рукав.
Любое изделие требует своевременного обслуживания. Шланги для полива – не исключение. Для продления срока службы рекомендуется периодически прочищать шланг с помощью компрессора. Продувание применяется в качестве профилактики. Во-первых, для высушивания рукава – так в нем не будет образовываться плесень. Во-вторых, для удаления попавших с водой мелких частиц грязи и песка, чтобы исключить микроповреждения изделия.
Общие рекомендации: