При уходе за большим садом, дачным, приусадебным участком, двором загородного дома требуется надежный шланг для регулярного полива растений. На обширной территории куда удобнее и целесообразнее будет создать поливочную систему, нежели использовать лейки. В таком деле не обойтись без поливочных шлангов.

Как выбрать шланг для полива?

При выборе садового шланга пользователи обращают внимание на те шланги, которые не придется часто менять из-за быстрого прихода в негодность. Но как определить, какой нужен вам? Есть несколько основных критериев:

Длина. Для начала сориентируйтесь, какая длина изделия будет приемлема. От этого будет зависеть, насколько удобно будет его использовать при поливе нескольких соток земли. Количество слоев. Стоит также обратить внимание на конструкцию изделия – количество слоев в составе определяет его прочность. Температура воды. Немаловажным является диапазон температур – не каждая модель шланга подходит для подачи горячей воды. Внешние условия. Важна и температура воздуха, при которой изделие не потеряет своих первоначальных свойств: гибкости, стойкости к перекручиванию, перепадам давления. Давление. Существует множество шлангов, которые выдерживают высокий напор воды. Исходите из уровня давления в вашей системе.

Теперь разберемся, какие типы шлангов можно выделить, и в чем преимущества и недостатки каждого из них.

По типу материала изготовления бывают:

Шланги из ПВХ;

Шланги из резины;

Шланги из силиконовой основы.

По отличительным свойствам выделяют шланги:

Армированные;

Растягивающиеся;

Морозостойкие.

По присоединительному размеру можно разделить:

Со внутренним диаметром ½ дюйма;

Со внутренним диаметром ¾ дюйма.

Лучшие шланги для полива из ПВХ

Одним из самых распространенных материалов изготовления шлангов является поливинилхлорид (ПВХ). Это полимер, который отличается устойчивостью к кислотным и щелочным средам, солевым растворам. Рукавами из поливинилхлорида будет удобно не только поливать растения водой, но и удобрять их жидкими средствами ускорения роста.

Из преимуществ ПВХ-рукавов стоит отметить не только их химическую устойчивость, но и небольшой вес. Вы не устанете, используя их на участке. Максимальная длина рукавов для полива из ПВХ – 50 метров.

Но несмотря на свою прочность, поливинилхлорид имеет низкую теплостойкость. Также как и резина, при воздействии прямых солнечных лучей или открытого огня ПВХ начинает плавиться. Нагревание изделия приводит к образованию испарений, вредных для здоровья человека и окружающей среды, поэтому шланги из такого материала рекомендуется использовать в прохладную погоду. При высокой температуре воздуха (более 35⁰ С) поливочное оборудование рекомендуется хранить в темном месте.

Посмотрим на самые популярные модели среди рукавов из ПВХ.

GARDENA FLEX 3/4"

Большим спросом пользуется не перекручивающийся шланг для полива GARDENA FLEX 3/4".





Достоинства модели:

Шланг оснащен толстыми стенками;

Обладает высокой стойкостью к перегибам;

При изготовлении GARDENA не использовались тяжелые металлы и вредные эфирные вещества, что делает его экологичным и безопасным для эксплуатации;

Power Grip – профиль с ребристой поверхностью на конце рукава. Такой профиль повышает совместимость изделия с разными коннекторами системы полива.

REHAU Пролайн 3/4"

REHAU Пролайн 3/4" является надежным помощником при уходе за садом и огородом. Он выдерживает высокое давление воды, не перекручивается и имеет долгий срок службы.





Достоинства модели:

REHAU Пролайн 3/4" – армированный шланг с 18 диагонально вшитыми в полость трубки нитями;

Усиление его конструкции значительно повысило порог давления до 30 бар;

Этот садовый шланг входит в топ 10 лучших, потому как обладает большой пропускной способностью и износоустойчивостью;

При своей прочности, REHAU Пролайн остается гибким и удобным в обращении, потому что основным материалом в составе является поливинилхлорид;

Пролайн подойдет для интенсивного, частого полива.

PALISAD 67481

PALISAD 67481 – это качественная и долговечная модель не переламывающегося поливочного шланга.





Достоинства модели:

Изготовлен из ПВХ;

Оснащен сетчатым армированием, которое препятствует изломам и продлевает срок эксплуатации PALISAD 67481;

В составе отсутствуют токсичные элементы кадмий и барий, а при изготовлении не использовались фталаты, поэтому рукав безопасен для окружающей среды и здоровья человека.

Лучшие резиновые шланги для полива

Основным свойством резины является ее упругость: при деформации такой шланг возвращает себе первоначальное состояние. Современное производство все чаще заменяет органический каучук искусственным, но на свойства изделия это не влияет. Однако благодаря этому решению шланг из резины имеет оптимальное соотношение качества и стоимости.

Достоинства резиновых шлангов:

Срок службы не менее 10 лет;

Высокая эластичность;

Может использоваться зимой;

Устойчивость к химически агрессивным веществам;

Подходит для подачи питьевой воды.

Недостатки:

Большой вес изделия;

Ограниченный срок годности: со временем резина теряет свои свойства;

Разрушается от резких перепадов температур;

Быстро нагревается на солнце;

Выцветает под действием ультрафиолета.

В рейтинге шлангов для полива, сделанных из резины, особой популярностью пользуются изделия производителей GARDENA, Andycar и ТЭП. Остановимся на самых практичных вариантах.

GARDENA Basic

Модель GARDENA Basic входит в топ ста шлангов, используемых большинством дачников.





Преимущества:

Максимальное давление, которое он выдерживает – 20 бар;

Рукав GARDENA обладает армированием текстильными нитями, повышающими устойчивость изделия к сгибанию и скручиванию, что позволяет продлить срок службы шланга для полива;

GARDENA Basic почти не нагревается и не выцветает при воздействии солнечных лучей, поэтому его можно хранить на улице;

Яркий цвет изделия хорошо заметен в траве, поэтому рукав не потеряется из виду.

Andycar Н40

Шланг Andycar 32 мм выполнен из резины на основе каучука, поэтому является более экологичным по сравнению с большинством моделей. Хороший выбор для дачи и сада.





Его преимущества:

Имеет 3-х слойную конструкцию;

Жесткость;

Эластичность;

Выдерживает давление до 10 бар;

Температурный диапазон – от -50°С до +80°С.

ТЭП 25м

Рукав ТЭП 25м – отличный помощник в саду и на даче.





Преимущества:

Изготовлен из трех слоев прочной резины;

Не является токсичным, поэтому может применяться в системах подачи питьевой воды;

ТЭП армированный не подвергается сильной деформации;

Работает при температуре от -50 до +90 градусов.

Лучшие силиконовые шланги для полива

Изделия из силикона характеризуются высокой стойкостью к механическим и химическим воздействиям. Они не теряют форму при сгибании, скручивании, поэтому из силикона изготавливают шланги, предназначенные для транспортировки агрессивных жидкостей. Это хороший шланг для полива, который не подвержен разрушению при попадании на него масел, бензина, спирта, кислот и щелочей. Данное свойство позволяет использовать силиконовый шланг для орошения грядок растворенными в воде средствами, химическими и органическими удобрениями для защиты от насекомых-вредителей.

На этапе изготовления силикон имеет прозрачный беловатый цвет, что приводит к тому, что неокрашенные силиконовые изделия меньше нагреваются в жару. В то же время силикон хорошо смешивается с красящими веществами, поэтому произведенные из него шланги не выцветают на солнце.

Еще силикон отличается высокой температурной стойкостью. Шланги из этого материала можно использовать и зимой, и летом. Стандартный температурный диапазон силиконового шланга – от минус 60 до плюс 50 градусов Цельсия.

Среди силиконовых рукавов, представленных в каталоге Интернет-магазина “Бигам” топ-3 составляют модели следующих производителей: Исток, Дачник, QUATTRO ELEMENTI.

Дачник 40493

Лучший шланг для полива – Дачник 40493.





Преимущества модели:

Оснащен армированной сеткой, что гарантирует работу шланга без перегибов;

Сделан из трех слоев силикона, что повышает его жесткость, но не уменьшает эластичность;

Дачник 40493 обладает рабочим давлением 8 бар, что позволяет подключать его к скважинным насосам.

ИСТОК

Шланг ИСТОК является хорошим шлангом для дачи. Маловесный, длинный и гибкий, он поможет при уходе за овощами и фруктами в теплице, поливе плодовых деревьев и ягодных кустов.





Его достоинства:

Три слоя материала и армирование синтетической нитью для прочности;

Повышенная морозостойкость;

Защищен от ультрафиолетового излучения;

Стоек к истиранию.

QUATTRO ELEMENTI

QUATTRO ELEMENTI – модель, защищенная от внешних воздействий (солнечных лучей, грязи, пыли, воды) специальным тканевым чехлом из полиэстера.





Достоинства модели:

В нерабочем состоянии рукав занимает очень мало пространства, а при включении растягивается в два-три раза;

Рабочее давление составляет 4 бар;

Рукав оборудован удобным коннектором для быстрого подключения к источнику воды;

В комплекте к нему прилагаются распылитель и шаровой кран;

Он не перекручивается.

Рейтинг армированных поливочных шлангов

Для повышения прочности конструкции, в стенки шланга впаивают нити из полимеров, ткани или стали. Поэтому армированные модели способны выдерживать высокое давление воды (от 2 до 40 бар), устойчивы к морозу и УФ-излучению. Стоит учитывать, что армирование увеличивает вес шланга, поэтому изделия большой длины рекомендуется использовать со специальной катушкой. Не перегибающиеся шланги для дачи будут удобны каждому садоводу. Они обладают наибольшей устойчивостью к изломам, сгибанию и скручиванию.

Belamos ORANGE

Первую строчку рейтинга армированных поливочных шлангов занимает Belamos ORANGE. Он считается наилучшим выбором среди садоводов, ухаживающих за большой площадью.





Достоинства модели:

Изготовлен из 4-х слоев;

Имеет особую стойкость к воздействию УФ-излучения, высокому давлению (до 21 бар) и температуре воды;

Belamos ORANGE безопасен для окружающей среды, не преет и не рассыхается;

Он остается герметичным даже после длительного использования – в нем не образуется плесень и гниль.

Belamos Luxe 1/2"

Какой шланг подойдет лучше для сада и огорода? Belamos Luxe 1/2" – он рассчитан на интенсивную нагрузку при высоком давлении.





Достоинства модели:

Долговечный;

Гибкий;

Выдерживает до 24 бар давления;

Состоит из 3-х слоев и оснащен диагональным армированием;

Belamos Luxe хорошо сохраняет свою первоначальную форму;

Устойчив к воздействию прямых солнечных лучей;

Не теряет цвет со временем;

Эксплуатация этой модели возможна при температуре от +5 до +50 °С.

Вихрь ПВХ премиум 3/4"

Вихрь ПВХ премиум 3/4" широко применяется в садоводстве для полива больших участков. Этот шланг 50 метров длиной – в топе 10 лучших поливочных устройств для сада.





Преимущества модели:

В его конструкции – 4 слоя полимерного материала и армирование синтетической нитью;

Работает под давлением до 20 бар;

Не повреждается даже спустя годы эксплуатации.

Лучшие растягивающиеся шланги для полива

Растягивающимся называют шланг, который имеет в своей конструкции два слоя материала. Внешний слой, как правило, нейлоновый – достаточно мягкий для сгибания, но при этом достаточно жесткий, чтобы не деформировалось все изделие. Он защищает второй слой от воздействия ультрафиолета, пыли, экстремально высоких и низких температур. Внутренняя часть растягивающегося рукава изготавливается из резины. Она эластична, устойчива на излом, без труда выдерживает давление воды.

Особенностью растягивающихся моделей является их способность изменять свои размеры. При наполнении водой, они увеличиваются в объеме, а при опустошении – возвращаются к первоначальной форме. Такие рукава очень удобны, если пространство для хранения садового оборудования ограничено. К тому же, растягивающийся и не перекручивающийся шланг для полива остается легким: используя его, вы не устанете.

Перейдем к рейтингу садовых шлангов, используемых не только для полива, но и для мытья поверхностей.

XHOSE Magic

Одной из наиболее практичных моделей в рейтинге растягивающихся шлангов для полива является рукав XHOSE Magic.





Преимущества модели:

Очень легкий;

Не перекручивается при использовании;

Его удобно держать в руке;

В комплекте уже прилагается насадка для полива.

Из недостатков – резина, из которой сделан внутренний слой шланга, деформируется при низкой температуре, поэтому модель XHOSE Magic не подходит для холодной погоды.

Комплект для полива Сибртех

Комплект для полива Сибртех в своей основе имеет силикон, поэтому вполне подойдет для поливочных систем с давлением воды до 6 бар.





Достоинства:

Недорогой, и при этом качественный;

Длина – 15 метров;

Подходит для полива, орошения, распыления.

Комплект для полива GRINDA

И лучший в этой категории – комплект для полива GRINDA.





Достоинства модели:

Износостойкий;

Длина 22 метра;

Не перегибается при использовании;

Подойдет для участков площадью до 4 соток;

Растягивающийся поливочный шланг GRINDA – легкий и прочный.

Стоимость набора выше средней, но она полностью оправдана его качеством;

В комплекте к нему прилагается удобная насадка-распылитель с 7 режимами полива.

Лучшие морозостойкие шланги для полива

Основным отличием морозостойких шлангов от других является большое количество слоев (от 3 и выше) в их конструкции. Устойчивые к высокому напору воды, эти рукава подойдут для перекачивания жидкости зимой. Большая часть из них имеет армирование, препятствующее промерзанию основы. Армирование позволяет морозоустойчивым рукавам транспортировать воду даже при -20 градусах. В рейтинге собраны самые эффективные модели для эксплуатации при холодной погоде. Какой морозостойкий шланг для полива лучше? Решать только вам.

GRINDA PROLine EXPERT 3/4"

GRINDA PROLine EXPERT 3/4" входит в топ 10 поливочных шлангов с армированием.





Преимущества шланга:

В конструкции – 5 слоев ПВХ;

Шланг сохраняет текучесть транспортируемой жидкости даже в минусовую температуру;

Рабочий диапазон – от -20° до +50°С;

Выдерживает максимальное давление в 35 бар;

Поддерживает равномерный и сильный напор;

Может подключаться к насосным станциям.

PALISAD LUXE 1/2"

PALISAD LUXE 1/2" – поливочный шланг длиной 50 метров, созданный для ухода за особо крупными садовыми и дачными участками. Поможет при поливе растений, уборке бетонных и каменных дорожек.





Достоинства модели:

Шланг способен работать под давлением 30 бар;

Температурный режим от -25 до +60°С;

Защищен от механических повреждений;

Устойчив к воздействию солнечных лучей.

Raco PREMIUM 3/4"

Raco PREMIUM 3/4" – высококачественный поливочный рукав, оснащенный двойным армированием: текстильным и диагональным для повышения износостойкости.





Преимущества модели:

Прочность конструкции;

Не перекручивается во время полива;

Яркий цвет позволяет с легкостью обнаружить его в траве;

Шланг Raco PREMIUM может эксплуатироваться на улице и в помещениях при температуре воздуха от -20 до +50°С;

Максимальное давление – до 35 бар.

Лучшие шланги для полива с пропускным диаметром 1/2"

Хороший поливочный шланг для дачи обеспечивает свободное перемещение жидкости по всей длине. При возникновении неполадок, например, при неправильном подборе штуцера или насадки для насоса/крана, давление воды в рукаве или повышается, или понижается, что снижает эффективность работы системы полива. Для того, чтобы не превысить рекомендуемое указанное на его маркировке давление, необходимо убедиться, что разъем подключаемого оборудования соответствует размеру шланга.

REHAU GREEN LINE 1/2"

Шланг REHAU GREEN LINE 1/2" длиной 20 метров выделяется среди других своим салатово-зеленым оттенком.





Достоинства модели:

Изготовлен из прочного, экологически чистого материала, не содержащего фталатов;

Имеет 18-нитевое армирование;

Имеет грязеотталкивающее покрытие;

Его можно хранить на улице;

Обладает высокой стойкостью на изгиб;

Спокойно переносит как холод (до –20°C), так и жару (до +60°C.)

GRINDA COMFORT 1/2"

GRINDA COMFORT 1/2" – самая дешевая модель среди шлангов присоединительного размера в половину дюйма.





Преимущества шланга:

Недорогой;

Легкий;

Прочный;

Изготовлен из ПВХ;

Оснащен армированием полиамидными нитями;

Армирование вплетено по особой технологии под углом, что делает бухту надежнее и полностью исключает перекручивание шланга.

GARDENA Basic 1/2"

И лучший шланг для полива в этой категории – GARDENA Basic 1/2". Он обладает самым оптимальным соотношением цены и качества. Садовод найдет применение 15-метровому рукаву для полива и в садоводстве, и в огородничестве.





Преимущества модели:

Не перегибается;

Не боится воздействия ультрафиолета;

Обладает устойчивостью к растяжению и скручиванию.

Лучшие шланги для полива с пропускным диаметром 3/4"

Диаметр бухты 3/4 дюйма считается стандартным, и подходит большинству систем водоснабжения. Вот несколько моделей рукавов для полива, которые отмечены покупателями “Бигам”.

Вихрь 3/4"

Трехслойный шланг Вихрь 3/4" отлично проявит себя в жаркую погоду. Его температурный диапазон эксплуатации – от минус 10° до плюс 60°С. Созданный из ПВХ с армированием синтетической нитью, он обладает рабочим давлением в 4 бара, и максимальным – в 10 бар. Его диаметра достаточно для пропуска большого объема воды.





Достоинства:

Прекрасно сохраняет свою форму даже спустя годы использования;

Не гниет;

Не скручивается;

Из-за своей трехслойной структуры, шланг наделен высокой прочностью;

Способен транспортировать как холодную, так и горячую воду (до 50°С).

ЭКСТРА 3/4"

Шланг ЭКСТРА 3/4" это легкий однослойный шланг длиной 25 метров. Он хорош тем, что способен транспортировать не только воду, но и другие жидкости, в том числе и пригодные для питья. Такая его способность появилась в результате особой конструкции и материала изготовления.





Преимущества модели:

Не поддается гниению;

Ребристая поверхность и прочный материал сохраняют внутреннюю поверхность шланга гигиеничной;

Будет полезен и на даче, и во дворе частного дома.

VERTO ECONOMIC 3/4"

И завершает рейтинг шлангов для дачи с диаметром бухты 3/4" дюйма – рукав для полива VERTO ECONOMIC 3/4". Он находится в топе рейтинга не просто так: 20-метровый шланг для полива с диагональным армированием транспортирует воду быстро и без лишних усилий.





Преимущества модели:

Работает под давлением 20 бар;

Температурный диапазон от -5° до +30°С;

Пригоден для эксплуатации как летом, так и в межсезонье;

Оснащен системой защиты от заплесневения, что продлевает срок службы шланга;

Обеспечивает хорошее качество воды.

Советы по выбору

Какой садовый шланг выбрать? Какими качествами обладает лучший садовый шланг? Ответ на эти вопросы будет зависеть от целей, для которых используется поливочный рукав.

Однократный, нерегулярный полив растений не требует сверхпрочного оборудования – в этом случае будет достаточно однослойного шланга из ПВХ. Для ухода за цветочными клумбами, кустарниками и топиариями желательно иметь под рукой изделие, которое может долго находиться на улице, стойкое к изломам и воздействию УФ-излучения. Таковыми являются однослойные резиновые и силиконовые шланги, а также двухслойные растягивающиеся рукава. Последние можно также использовать для мытья окон, автомобилей, каменных дорожек. Растягивающиеся шланги маловесны, компактны, но не рассчитаны на большое давление воды. Для частого, интенсивного полива газона, орошения огородных и тепличных культур рекомендуем взять рукав с армированием. Вне зависимости от материала изготовления, армированные шланги наиболее популярны при создании поливочной системы. Их можно подключать к насосам, мойкам, и эксплуатировать в любое время года. Они имеют большую стойкость к высокому давлению, резким изменениям температуры воздуха. Не стоит забывать о том, что некоторые модели рукавов не созданы для большой нагрузки. Желательно избегать подключения изделий к поливочной системе, превышающей порог рабочего давления, чтобы не повредить поливочный шланг. Какой лучше купить для дачи? Ориентируйтесь на то, какую нагрузку должен выдерживать рукав для полива. Сколько соток на вашем участке, в каких температурных условиях будет использоваться шланг и под каким напором течет вода. Не забывайте и про длину изделия: шланг 20 метров используется на участках площадью в 1-2 сотки, рукав от 50 метров подойдет для территории в 6 соток. При выборе шланга для полива недостаточно знать его характеристики, указанные на маркировке и в названии изделия. Для того, чтобы выбрать качественный товар, который будет соответствовать всем вашим требованиям, рекомендуется тщательно осмотреть шланг на предмет повреждений и микротрещин. Можно обратиться в сервисный центр для подключения шланга к насосу или пневматической установке, чтобы заранее установить целостность изделия и исключить возможность протечек при эксплуатации. Также внимательно изучите документацию (если таковая имеется): более надежными считаются шланги, выполненные по ГОСТу. И помните, что лучший поливочный шланг для дачи – тот, который соответствует именно вашим критериям.

Рекомендации по уходу и эксплуатации

Любое изделие требует своевременного обслуживания. Шланги для полива – не исключение. Для продления срока службы рекомендуется периодически прочищать шланг с помощью компрессора. Продувание применяется в качестве профилактики. Во-первых, для высушивания рукава – так в нем не будет образовываться плесень. Во-вторых, для удаления попавших с водой мелких частиц грязи и песка, чтобы исключить микроповреждения изделия.

Общие рекомендации: