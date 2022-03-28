Для обогащения посадок полезными веществами и защиты их от паразитов используются химикаты, которые наносятся при помощи садового опрыскивателя. Преимущественно такие устройства применяются фермерами, выращивающими культуры в коммерческих масштабах, однако в продаже представлены и надежные опрыскиватели садовые для бытовых нужд. Мы составили рейтинг, в который вошли 15 моделей домашнего и профессионального назначения. Внимание уделено ручным, помповым, аккумуляторным, бензиновым и ранцевым моделям.

Как выбрать садовый опрыскиватель?

Чтобы вы могли решить, как выбрать лучший опрыскиватель для сада, рекомендуем учесть ряд параметров. Понимание того, как они влияют на работу садового прибора, поможет найти идеальную модель для вас.

Объем бака. Чем больше жидкости помещается в емкость, тем на большую территорию удастся осуществлять распыление эффективно. В то же время, малые по объему модели по-своему хороши: их вес меньше, так что эксплуатация таких устройств менее утомительна. Они пригодятся, чтобы обрабатывать небольшие участки. Среди моделей в рейтинге объем варьируется от 3 до 16 литров. Вес опрыскивателя. Особенно большое влияние параметр оказывает при выборе ранцевых моделей, ведь такой прибор предстоит носить на плечах на протяжении всего распыления. Среди этих моделей в рейтинге есть бензиновые и аккумуляторные. Вес последних значительно меньше. Время автономной работы. К ручным моделям характеристика неприменима, тогда как бензиновый и электрический опрыскиватель пушка могут продолжать распыление только с заполненным баком и заряженным аккумулятором. Вместительные бензобаки и емкостные батареи тяжелые, но позволяют долго работать без перерывов. Материал трубки. В подавляющем большинстве устройств распыляющая трубка изготовлена из пластика, потому как это ощутимо удешевляет производство. Она сравнительно легкая, но неустойчивая к механическим повреждениям, что заметно сокращает срок службы устройства. Отвечая на вопрос, какой садовый опрыскиватель можно назвать лучшим в плане надежности, рекомендуем модели с металлическими трубками. Латунная форсунка делает прибор заметно прочнее и долговечнее, но и утяжеляет его. Материал бака. Как правило, бак для жидкого состава в садовых опрыскивателях выполнен из пластика. Это позволяет делать модели садовых опрыскивателей сравнительно легкими и доступными. Диаметр сопла. Размер отверстия для подачи жидкости влияет на расход. Если вам требуется обрабатывать отдельностоящие растения (например, кустарники), узкое сопло станет хорошим выбором. Чтобы осуществлять распыление на большой площади, лучшим решением станет модель с широким отверстием. Фиксация курка распыления. Если вы производите распыление на протяжении долгого времени, палец начинает уставать от постоянного удержания клавиши пуска. Модели с блокировкой курка хороши тем, что позволяют обрабатывать посевы, не зажимая кнопку. Возможность сменить сопло. Чтобы получить наибольшую вариативность распыления, лучшим выбором станет модель со сменными форсунками. В зависимости от насадки может различаться дальность, напор, площадь покрытия струи. Рассеивание порошков. Ряд пестицидов выпускаются в виде порошкообразной субстанции, и опрыскиватели сх культур, оснащенные данной функцией, позволяют работать с ними. Телескопическая трубка. Модели с данной функцией хороши тем, адаптируются к различным рабочим ситуациям. К примеру, длинная штанга поможет обрабатывать высокие деревья, короткая – подобраться к растению в труднодоступном месте. Крепление для трубки на баке. Если вы каждый сезон перевозите опрыскиватель из дома на дачу и обратно, хорошим решением станет выбор модели с фиксатором штанги. Он поможет закрепить трубку, что сделает конструкцию компактнее и надежнее в транспортировке. Функция двойного распыления. Будет полезна, чтобы ускорить распыление садовым опрыскивателем. Повышает эффективность за счет того, что единичное нажатие на гашетку приводит к появлению двух последовательных потоков жидкости. Рукоятка. Помповые и ручные садовые опрыскиватели хороши тем, что нагружают спину меньше ранцевых – их не нужно таскать на себе. А чтобы переноска была удобной, все представленные в рейтинге помповые и ручные модели оснащены ручкой, расположенной на верхней части корпуса. Комплект поставки опрыскивателя. Некоторые модели (например, CHAMPION SA16) комплектуются форсунками для эффективного распыления в разных условиях. Если вы смотрите в сторону электрических опрыскивателей, лучшим решением станет выбор прибора, которой поставляется с аккумулятором и зарядным устройством. Манометр. Некоторые садовые опрыскиватели хороши тем, что в них встроено устройство для измерения давления жидкости.

Виды опрыскивателей

Садовые опрыскиватели делятся на механические и зависимые от источника питания. Если первые распыляют жидкость за счет нагнетания давления в результате физических усилий пользователя, вторые нуждаются в аккумуляторе или топливе. Каждый тип садового опрыскивателя хорош по-своему. Мы разберемся, в чем разница между ними и какой станет лучшим выбором для распыления в ваших условиях.

Ручные (также встречается название рычажные). Такой опрыскиватель для теплиц обладает самой низкой стоимостью. Кроме того, ручные приборы мало весят и просты в обращении: чтобы начать обработку, заполните бак жидкостью и распылите ее движением ручки. Слабой стороной является низкое давление. Помповые. Как и рычажные аналоги, такие устройства независимы от источников энергии. В них требуется постоянно поддерживать давление, подкачивая воздух в бак с жидкостью. Отдельные приборы комплектуются сменными форсунками, за счет которых удастся расширить сферу эксплуатации, и фиксацией курка для длительного распыления. Пневматические опрыскиватели считаются лучшим выбором для дачных работ на небольших грядках и клумбах. Аккумуляторные. Если вы не знаете, какой опрыскиватель лучше купить для частного садового участка дачи или коттеджа, устройства с аккумулятором станут хорошим выбором. Они совмещают производительность и простоту использования: сменить батарею быстрее, чем заправить бензобак. Объем бака для распыления в беспроводных опрыскивателях равносилен бензиновым аналогам при том, что вес последних в разы меньше. Бензиновые. Выбор опрыскивателя для промышленного использования зачастую останавливается на этих моделях; причинами этого можно назвать мощность и автономность. Бензиновым опрыскивателем можно работать в поле, вдали от источников сети – невозможность подключения к сети не станет помехой. Также сильной стороной бензиновых аппаратов считается объем бака, который позволит долго распылять без перерывов. Навесные. Опрыскиватель для фермеров подсоединяется к трактору или мотоблоку, чтобы обрабатывать крупные поля. Применяется в промышленном сельском хозяйстве, потому как обладает объемом резервуара до 2 000 литров. Ввиду высокой цены и узкой сферы эксплуатации в наш рейтинг не вошли агрегаты данной группы.

По способу транспортировки садовые опрыскиватели можно условно разделить на две группы:

Ранцевые. Крепятся на спину ремешками, обеспечивая высокую мобильность. Не нужно отвлекаться на переноску резервуара, но он создает постоянную нагрузку на позвоночник. В наш рейтинг вошли ранцевые приборы для распыления бензинового и электрического типа. Переносные. В таких моделях бак с веществом устанавливается на землю, пока пользователь обрабатывает растительность трубкой, соединенной с емкостью при помощи шланга. Для удобной переноски бака есть рукоятка. Ручные и помповые опрыскиватели для распыления будут полезны на небольших садовых участках.

Лучшие ручные опрыскиватели с рычажным механизмом

Ручные устройства значительно облегчают распыление пестицидов на участках с малой площадью. Устройства пользуются спросом среди дачников, ухаживающих за грядками и клумбами в качестве хобби. Из плюсов рычажных опрыскивателей стоит выделить дешевизну и легкость корпуса.

Модель опрыскивателя Материал трубки Объем бака, л Max давление, бар Телескопическая трубка Вес опрыскивателя, кг Средняя цена в России, руб. STIHL SG 21 Пластик 3 3 Нет 1 4 490 STIHL SG 31 Пластик 5 3 Нет 1.8 4 990 VERTO 15G506 Пластик 7 3 Нет 1.2 1 810

Ручной опрыскиватель STIHL SG 21

Устройство сделает проще распыление на клумбе. Конструкция опрыскивателя надежна, благодаря чему он прослужит вам не один сезон.





Преимущества:

Лучший ручной опрыскиватель весит всего 1 килограмм.

Поставляется с ремнем на плечо, упрощающим переноску по рабочей области.

Работает с жидкостями температурой до +30 °C.

Недостатки:

Объем бака ручной модели является ее слабым местом и составляет всего 3 литра.

Ручной опрыскиватель STIHL SG 31

Ручная модель станет хорошим выбором для бытовой эксплуатации. В комплекте с устройством идет плоская форсунка.





Преимущества:

Ручная модель хороша телескопической штангой, при помощи которой пользователю удастся дотянуться до высоких растений.

Рукоятка для переноски прибора.

Недостатки:

Опрыскиватель достаточно тяжелый для ручных устройств – почти 2 кг.

Некоторые покупатели жалуются на протечки на шве телескопической рукоятки.

Ручной опрыскиватель VERTO 15G506

Вместительный опрыскиватель на 7 литров оснащен широким горлышком, которое ускорит заправку прибора химикатами.





Преимущества:

Опрыскиватель садовый попал в рейтинг за счет доступной цены.

Длина трубки – 37 см.

Малый вес опрыскивателя – 1.2 кг.

Модель заслуживает место в рейтинге за счет объема бака – 7 л.

Недостатки:

Ручная модель для распыления поставляется с неудобным узким ремешком.

Деления отмечены белым, из-за чего их сложно разглядеть на фоне белого бака.

Лучшие ранцевые опрыскиватели

Ранцевые модели хороши тем, что вам не нужно вручную переносить емкость с жидкостью: она постоянно у вас на спине. При большой площади обработки это заметно экономит время. Емкость бака ранцевых опрыскивателей, вошедших в рейтинг, варьируется от 7.5 до 16 литров. Мы выбрали устройства из разных ценовых категорий – от 6.5 до 14 тысяч рублей.

Модель опрыскивателя Материал трубки Объем бака, л Помпа Max давление, бар Телескопическая трубка Вес опрыскивателя, кг Средняя цена в России, руб. Caiman TELESCOPIC 12M 900127 Металл 12 Есть 6 Есть 4 14 000 PATRIOT PT-16AC Металл 16 Есть 4 Есть 4.5 6 560 Greenworks GSP1250 Пластик 7.5 Нет 8.5 Нет 3.7 8 830

Ранцевый опрыскиватель Caiman TELESCOPIC 12M 900127

Лучший ранцевый опрыскиватель предназначен для распыления гербицидов, кислотных растворов, моющих средств. Рассчитан на интенсивное каждодневное использование.





Преимущества:

Объем бака у данной модели составляет 12 литров.

Модель заслужила место в рейтинге за счет латунного насоса, обеспечивающего высокое давление при длительных рабочих сессиях.

Изоляционные уплотнения сделаны из фторкаучука – материала, устойчивого к химической среде.

Недостатки:

Высокая цена опрыскивателя.

Ранцевый опрыскиватель PATRIOT PT-16AC

Модель подходит как для орошения и дезинфекции, так и для мытья окон, дачного участка, автомобилей. Популярна за счет доступной цены и набора форсунок в комплекте.





Преимущества:

Модель имеет самый высокий в рейтинге объем бака – 16 литров.

Опрыскиватель заслуживает место в рейтинге благодаря металлической трубке, значительно повышающей прочность конструкции.

Ремни оснащены вентилируемыми накладками.

Недостатки:

Некоторым покупателям недостает длины комплектного шланга.

Ранцевый опрыскиватель Greenworks GSP1250

Модель хороша тем, что ее электрический двигатель работает от 24-Вольтового аккумулятора. Это обеспечивает высокую эффективность даже в условиях интенсивной работы.





Преимущества:

Устройство самое легкое в категории рейтинга – 3.7 кг

Эргономичная рукоятка для удобной переноски прибора.

Комплектуется 4 насадками.

Совместимость с аккумуляторами Greenworks.

Недостатки:

Неудобно расположена кнопка включения.

Лучшие бензиновые опрыскиватели

Модели с ДВС – это лучший выбор в профессиональном сегменте: они автономны, работают до 50 минут без дозаправки бака, обеспечивают высокое давление. Благодаря последнему струя имеет высокую дальность. В рейтинг вошли модели с мощностью свыше 2.5 кВт, благодаря чему распыление на большой площади окажется крайне эффективным.

Модель опрыскивателя Мощность опрыскивателя, Вт Объем бака, л Объем бензобака, л Телескопическая трубка Расход воздуха, м3/час Вес опрыскивателя, кг Средняя цена в России, руб. STIHL SR 450 2 900 14 1.7 Нет 1 300 12.8 75 990 STIHL SR 420 2 600 13 1.5 Нет 1 260 11.1 63 990 CHAMPION PS257 2 500 14 1.5 Нет 1 030 11.3 31 700

Бензиновый опрыскиватель STIHL SR 450

Как и прочие опрыскиватели данной торговой марки, модель обладает высоким качеством сборки. Техника предназначена для профессиональной эксплуатации.





Преимущества:

Опрыскиватель мощный – 2.9 кВт.

Модель заслужила место в рейтинге за счет бензинового бака, который вмещает до 14 литров.

Рукоятка имеет продуманную форму – все важные рабочие элементы расположены прямо на ней.

Недостатки:

Сравнительно большой вес бензиновой модели – 12.8 кг.

Бензиновый опрыскиватель STIHL SR 420

Садовый опрыскиватель хорош тем, что в нем удачно сочетаются малый вес и высокая мощность. Двигатель обеспечивает поток, длина которого достигает 12 метров по горизонтали.





Преимущества:

Объем бака для химии составляет 13 л.

Широкое горлышко для заправки бензинового опрыскивателя.

Система гашения вибрации.

Недостатки:

Высокий расход при опрыскивании деревьев.

Бензиновый опрыскиватель CHAMPION PS257

Самый доступный в рейтинге бензиновых опрыскивателей прибор спасет от насекомых и защитит грядки от болезней. Гибкий шланг поможет работать в труднодоступных местах.





Преимущества:

Садовый опрыскиватель хорош доступной ценой по сравнению с другими бензиновыми моделями.

Объем бака для жидкости – 14 литров.

Агрегат заслужил место в рейтинге за счет простоты запуска – опрыскиватель быстро заводится.

Недостатки:

Низкое качество пластика.

Лучшие электрические опрыскиватели

Современные опрыскиватели для бытовых нужд работают от аккумуляторов, использовать которые непрофессиональному дачнику значительно проще, чем бензиновые двигатели. Электрически модели помогут обработать растительность на даче, прикладывая минимальные физические усилия.

Модель опрыскивателя Напряжение аккумулятора, В Объем бака, л Помпа Телескопическая трубка Производительность, л/мин Вес опрыскивателя, кг Средняя цена в России, руб. PATRIOT PT-12AC 12 12 Есть Есть 3.1 4.66 5 490 CHAMPION SA16 12 16 Нет Есть 3.6 5.3 7 150 Union ОР-5АТ 12 5 Есть Есть 0.5 2 5 000

Аккумуляторный опрыскиватель PATRIOT PT-12AC

Открывает рейтинг садовый опрыскиватель, который пригодится для мытья дачной мебели и обработки растений. Питается за счет 12-Вольтового литий-ионного аккумулятора.





Преимущества:

Прибор хорош удобной рукояткой со сменными насадками, которые помогут подстроиться под разные задачи.

Литий-ионные батареи, не имеющие «эффекта памяти», долговечны и просты в эксплуатации.

Недостатки:

Неяркая шкала емкости бака.

Аккумуляторный опрыскиватель CHAMPION SA16

Главным достоинством 12-Вольтового опрыскивателя можно назвать дальность распыления, за счет которой будет комфортно обрабатывать высокие деревья.





Преимущества:

Опрыскиватель садовый попал в топ аккумуляторных моделей благодаря вместительному баку на 16 литров.

Высокое качество пластика, который использовался при изготовлении корпуса.

Недостатки:

Опрыскиватель тяжелый – 5.3 кг.

Короткий и неэластичный комплектный шланг.

Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-5АТ

Компактный прибор пригодится для опрыскивания в труднодоступных местах и выполнения малого объема работ.





Преимущества:

Не знаете, какой легкий электрический опрыскиватель для сада стоит выбрать – присмотритесь к прибору от Union: он весит всего 2 кг.

Латунная форсунка на удочке повысит надежность.

Аккумулятора хватает более, чем на час опрыскивания.

Недостатки:

Скромный объем бака с жидкостью для распыления – 5 литров.

Лучшие помповые опрыскиватели

В рейтинг помповых опрыскивателей для обработки садовых участков вошли 3 модели российского производства. Устройства обладают доступной ценой, а вес самого тяжелого прибора едва превышает 2 килограмма. Помповый опрыскиватель подойдет, если вы хотите обработать небольшую грядку и готовы подкачивать воздух вручную.

Модель опрыскивателя Объем бака, л Помпа Материал трубки Телескопическая трубка Производительность, л/мин Вес опрыскивателя, кг Средняя цена в России, руб. FINLAND 1604 5 Есть Пластик Нет 0.7 1.61 2 150 Жук ОП-207 5 Есть Пластик Есть 0.6 2.1 1 660 Жук ОП-209 6 Есть Пластик Есть 0.6 2.2 1 860

Помповый опрыскиватель FINLAND 1604

Опрыскиватель создает первое впечатление за счет стильного дизайна. Помимо него, примечателен эргономичной ручкой, устойчивым основанием, фиксацией пуска.





Преимущества:

Зажим курка сделает удобным длительное распыление.

Регулировка интенсивности напора.

Объем бака – 5 литров.

Недостатки:

Как и многие бюджетные опрыскиватели, обзор которых представлен в рейтинге, данный образец оснащен пластиковой удочкой.

Помповый опрыскиватель Жук ОП-207

Опрыскиватель русский относится к бюджетному ценовому сегменту. За счет пластиковых деталей обладает малым весом.





Преимущества:

Широкая горловина для заправки.

Выдвижная рукоять для переноски.

Объем бака – 5 литров.

Длина трубки регулируется.

Недостатки:

Неудобное крепление ремня.

Длины штанги не хватает для обработки высоких деревьев.

Помповый опрыскиватель Жук ОП-209

Закрывает топ опрыскивателей отечественный прибор для ухода за оранжереей. Ремни на корпусе превращают опрыскиватель в аналог ранца, за счет чего переносить его в процессе работы станет проще.





Преимущества:

Регулировка режима опрыскивания поворотом форсунки: можно добиться направленной струи или распыления.

Помповый опрыскиватель лучший за счет объема бака – 6 л.

Настройка штанги от 65 до 97 см.

Недостатки: