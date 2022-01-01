Опрыскиватель садовый Greenworks GSP1250 24В без АКБ и ЗУ

Преимущества

Насос мембранного типа

Работа от 24V аккумулятора, который совместим с другими устройствами из линейки 24V

Небольшой вес

4 насадки-форсунки: конус, двойной конус, плоская форсунка, лейка

Экологичность

Низкий уровень шума (78 дБ)

Эргономичаня конструкция

Удлинитель 72 см

Рукоятка удлинителя изготовлена из стекловолокна

Садовый опрыскиватель GreenWorks 24В 5103507 использоваться для равномерного распыления химикатов или бережного орошения растений. Удобство. Модель оснащена ремнями и закрепляется на спине как рюкзак, что обеспечивает удобство ношения. Простота эксплуатации. Опрыскиватель не нуждается в обслуживании и подготовке масло-бензиновой смеси, благодаря чему им легко и просто пользоваться