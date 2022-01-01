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Опрыскиватель садовый Greenworks GSP1250 24В без АКБ и ЗУ
7 990 ₽
Аккумуляторные опрыскиватели
  • Персональная скидка
Опрыскиватель садовый Greenworks GSP1250 24В без АКБ и ЗУ
Арт. О00000031516
Опрыскиватель садовый Greenworks GSP1250 24В без АКБ и ЗУ
Опрыскиватель садовый Greenworks GSP1250 24В без АКБ и ЗУ
Опрыскиватель садовый Greenworks GSP1250 24В без АКБ и ЗУ
Опрыскиватель садовый Greenworks GSP1250 24В без АКБ и ЗУ
Опрыскиватель садовый Greenworks GSP1250 24В без АКБ и ЗУ
Опрыскиватель садовый Greenworks GSP1250 24В без АКБ и ЗУ
Опрыскиватель садовый Greenworks GSP1250 24В без АКБ и ЗУ
Опрыскиватель садовый Greenworks GSP1250 24В без АКБ и ЗУ
  • Персональная скидка
Опрыскиватель садовый Greenworks GSP1250 24В без АКБ и ЗУ
Опрыскиватель садовый Greenworks GSP1250 24В без АКБ и ЗУ
Опрыскиватель садовый Greenworks GSP1250 24В без АКБ и ЗУ
Опрыскиватель садовый Greenworks GSP1250 24В без АКБ и ЗУ
Опрыскиватель садовый Greenworks GSP1250 24В без АКБ и ЗУ
Опрыскиватель садовый Greenworks GSP1250 24В без АКБ и ЗУ
Опрыскиватель садовый Greenworks GSP1250 24В без АКБ и ЗУ
Опрыскиватель садовый Greenworks GSP1250 24В без АКБ и ЗУ

Опрыскиватель садовый Greenworks GSP1250 24В без АКБ и ЗУ

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7 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000031516

Характеристики

Производитель
Greenworks
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Емкость аккумулятора, Ач
нет
Напряжение аккумулятора, В
24
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Садовый опрыскиватель GreenWorks 24В 5103507 использоваться для равномерного распыления химикатов или бережного орошения растений. Удобство. Модель оснащена ремнями и закрепляется на спине как рюкзак, что обеспечивает удобство ношения. Простота эксплуатации. Опрыскиватель не нуждается в обслуживании и подготовке масло-бензиновой смеси, благодаря чему им легко и просто пользоваться

    Преимущества

    • Насос мембранного типа
    • Работа от 24V аккумулятора, который совместим с другими устройствами из линейки 24V
    • Небольшой вес
    • 4 насадки-форсунки: конус, двойной конус, плоская форсунка, лейка
    • Экологичность
    • Низкий уровень шума (78 дБ)
    • Эргономичаня конструкция
    • Удлинитель 72 см
    • Рукоятка удлинителя изготовлена из стекловолокна
    Внимание! Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект.