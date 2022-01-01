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Опрыскиватель садовый Greenworks GSP1250 24В без АКБ и ЗУ
Арт. О00000031516
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Емкость аккумулятора, Ач
|нет
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Напряжение аккумулятора, В
|24
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- Садовый опрыскиватель GreenWorks 24В 5103507 использоваться для равномерного распыления химикатов или бережного орошения растений. Удобство. Модель оснащена ремнями и закрепляется на спине как рюкзак, что обеспечивает удобство ношения. Простота эксплуатации. Опрыскиватель не нуждается в обслуживании и подготовке масло-бензиновой смеси, благодаря чему им легко и просто пользоваться
Преимущества
- Насос мембранного типа
- Работа от 24V аккумулятора, который совместим с другими устройствами из линейки 24V
- Небольшой вес
- 4 насадки-форсунки: конус, двойной конус, плоская форсунка, лейка
- Экологичность
- Низкий уровень шума (78 дБ)
- Эргономичаня конструкция
- Удлинитель 72 см
- Рукоятка удлинителя изготовлена из стекловолокна