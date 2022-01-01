Профессиональные опрыскиватели
Найдено: 27 товаров
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- 3 590 ₽4.66 кгМаксимальное давление: 4Объем бака для воды: 12 л
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- 4 190 ₽4.5 кгМаксимальное давление: 4Объем бака для воды: 16 л
- Персональная скидка
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- 40 000 ₽5 кгМаксимальное давление: 10Объем бака для воды: 20 л
- Нет в наличии5.6 кгМаксимальное давление: 5.5Объем бака для воды: 15 л
- Нет в наличии3 кгМаксимальное давление: 3
- Нет в наличии
- Нет в наличии5 кгМаксимальное давление: 10
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- Нет в наличии5.2 кгОбъем бака для воды: 12 л
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- Нет в наличии
Профессиональные опрыскиватели в интернет-магазине «Бигам» по цене от 5 989 рублей до 36 552 рубля. В наличии более 19 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.