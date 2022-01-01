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Опрыскиватель аккумуляторный телескопический Caiman Telescopic 15E 900128
Найти аналог
Аккумуляторные опрыскиватели
    Опрыскиватель аккумуляторный телескопический Caiman Telescopic 15E 900128
    Арт. X1903182966
    Опрыскиватель аккумуляторный телескопический Caiman Telescopic 15E 900128

      Опрыскиватель аккумуляторный телескопический Caiman Telescopic 15E 900128

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1903182966

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Емкость аккумулятора, Ач
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		12 В
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт
      		нет
      Телескопическая штанга
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •    Опрыскиватель аккумуляторный телескопический Caiman TELESCOPIC 15E идеально подходит для работ в теплицах и оранжереях: при своих компактных размерах и высокой мобильности устройство обладает отличной производительностью и не выделяет вредных выхлопов, как бензомоторные аппараты. Опрыскиватель может использоваться не только для химической защиты растений от вредителей и болезней, борьбы с сорняками, распыления удобрений, но и при противоэпидемической обработке скота, дезинфекции и дезинсекции.

        Преимущества

        • Поршневой насос из нержавеющей стали

        • Удобно размещается на спине оператора

        • Обладает высокой стойкостью к агрессивным растворам

        • Широкая заливная горловина с фильтром

        • Фторкаучуковые изоляционные уплотнения

        • Регулировка распыления

        • Регулируемые ранцевые ремни из прорезиненного армированного материала