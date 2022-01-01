Опрыскиватель аккумуляторный телескопический Caiman Telescopic 15E 900128
Характеристики
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Производитель
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Емкость аккумулятора, Ач
|нет
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Напряжение аккумулятора, В
|12 В
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт
|нет
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Телескопическая штанга
|Нет
Опрыскиватель аккумуляторный телескопический Caiman TELESCOPIC 15E идеально подходит для работ в теплицах и оранжереях: при своих компактных размерах и высокой мобильности устройство обладает отличной производительностью и не выделяет вредных выхлопов, как бензомоторные аппараты. Опрыскиватель может использоваться не только для химической защиты растений от вредителей и болезней, борьбы с сорняками, распыления удобрений, но и при противоэпидемической обработке скота, дезинфекции и дезинсекции.
Преимущества
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Поршневой насос из нержавеющей стали
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Удобно размещается на спине оператора
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Обладает высокой стойкостью к агрессивным растворам
- Широкая заливная горловина с фильтром
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Фторкаучуковые изоляционные уплотнения
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Регулировка распыления
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Регулируемые ранцевые ремни из прорезиненного армированного материала
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