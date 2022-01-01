Опрыскиватель аккумуляторный телескопический Caiman Telescopic 15E 900128

Опрыскиватель аккумуляторный телескопический Caiman TELESCOPIC 15E идеально подходит для работ в теплицах и оранжереях: при своих компактных размерах и высокой мобильности устройство обладает отличной производительностью и не выделяет вредных выхлопов, как бензомоторные аппараты. Опрыскиватель может использоваться не только для химической защиты растений от вредителей и болезней, борьбы с сорняками, распыления удобрений, но и при противоэпидемической обработке скота, дезинфекции и дезинсекции.

Преимущества