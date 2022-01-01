Опрыскиватель аккумуляторный Standard PS10E, насос электрического типа

Преимущества

Форсунка с керамическими элементами обеспечивает тщательную обработку различных поверхностей, длительный срок службы и стойкость к химикатам

Шестеренчатый насос, нагнетающий давление до 0,3 мПа гарантирует отличную производительность, стабильную работу и длительный срок службы

Литий-ионная съемная аккумуляторная батарея 10,8V – 1,5 Ач. Время работы опрыскивателя составляет примерно 60 минут, время зарядки – 90 минут. Аккумулятор легко и быстро извлекается и устанавливается в устройство

Бак для растворов емкостью 10 л изготовлен из устойчивого к агрессивным жидкостям прочного пластика

Индикатор зарядки аккумулятора. Хорошо видимый, защищенный от влаги датчик показывает уровень заряда батареи

Регулятор давления на рукоятке. Вы можете выбрать оптимальное давление исходя из условий работы

Широкая заливная горловина обеспечивает удобство внесения раствора в бак

Опции: насадка для работы с гербицидами, дополнительные форсунки для увеличения площади обработки, удлинительные штанги

Ранцевый аккумуляторный опрыскиватель Caiman Standard PS10E - легкая (всего 3 кг) и совершенно бесшумная модель от японских инженеров, оснащенная инновационной системой распыления. С ее помощью на дачных участках можно вести обработку плодовых деревьев и культурных растений от болезней и вредителей, а также проводить дезинфекцию или дезинсекцию помещений.