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Опрыскиватель аккумуляторный Standard PS10E, насос электрического типа
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Аккумуляторные опрыскиватели
    Опрыскиватель аккумуляторный Standard PS10E, насос электрического типа
    Арт. 1128569
    Опрыскиватель аккумуляторный Standard PS10E, насос электрического типа

      Опрыскиватель аккумуляторный Standard PS10E, насос электрического типа

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128569

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Франция
      Емкость аккумулятора, Ач
      		1.5
      Напряжение аккумулятора, В
      		10.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ранцевый аккумуляторный опрыскиватель Caiman Standard PS10E - легкая (всего 3 кг) и совершенно бесшумная модель от японских инженеров, оснащенная инновационной системой распыления. С ее помощью на дачных участках можно вести обработку плодовых деревьев и культурных растений от болезней и вредителей, а также проводить дезинфекцию или дезинсекцию помещений.

        Преимущества

        • Форсунка с керамическими элементами обеспечивает тщательную обработку различных поверхностей, длительный срок службы и стойкость к химикатам
        • Шестеренчатый насос, нагнетающий давление до 0,3 мПа гарантирует отличную производительность, стабильную работу и длительный срок службы
        • Литий-ионная съемная аккумуляторная батарея 10,8V – 1,5 Ач. Время работы опрыскивателя составляет примерно 60 минут, время зарядки – 90 минут. Аккумулятор легко и быстро извлекается и устанавливается в устройство
        • Бак для растворов емкостью 10 л изготовлен из устойчивого к агрессивным жидкостям прочного пластика
        • Индикатор зарядки аккумулятора. Хорошо видимый, защищенный от влаги датчик показывает уровень заряда батареи
        • Регулятор давления на рукоятке. Вы можете выбрать оптимальное давление исходя из условий работы
        • Широкая заливная горловина обеспечивает удобство внесения раствора в бак
        • Опции: насадка для работы с гербицидами, дополнительные форсунки для увеличения площади обработки, удлинительные штанги