Опрыскиватель аккумуляторный Standard PS10E, насос электрического типа
Арт. 1128569
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Франция
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Емкость аккумулятора, Ач
|1.5
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Напряжение аккумулятора, В
|10.8
- Ранцевый аккумуляторный опрыскиватель Caiman Standard PS10E - легкая (всего 3 кг) и совершенно бесшумная модель от японских инженеров, оснащенная инновационной системой распыления. С ее помощью на дачных участках можно вести обработку плодовых деревьев и культурных растений от болезней и вредителей, а также проводить дезинфекцию или дезинсекцию помещений.
Преимущества
- Форсунка с керамическими элементами обеспечивает тщательную обработку различных поверхностей, длительный срок службы и стойкость к химикатам
- Шестеренчатый насос, нагнетающий давление до 0,3 мПа гарантирует отличную производительность, стабильную работу и длительный срок службы
- Литий-ионная съемная аккумуляторная батарея 10,8V – 1,5 Ач. Время работы опрыскивателя составляет примерно 60 минут, время зарядки – 90 минут. Аккумулятор легко и быстро извлекается и устанавливается в устройство
- Бак для растворов емкостью 10 л изготовлен из устойчивого к агрессивным жидкостям прочного пластика
- Индикатор зарядки аккумулятора. Хорошо видимый, защищенный от влаги датчик показывает уровень заряда батареи
- Регулятор давления на рукоятке. Вы можете выбрать оптимальное давление исходя из условий работы
- Широкая заливная горловина обеспечивает удобство внесения раствора в бак
- Опции: насадка для работы с гербицидами, дополнительные форсунки для увеличения площади обработки, удлинительные штанги