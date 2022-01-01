Опрыскиватели с телескопической штангой
Найдено: 17 товаров
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- 2 390 ₽3 649 ₽2.73 кгМаксимальное давление: 4Объем бака для воды: 10 л
- -1 259 ₽
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- 969 ₽1 520 ₽
- -551 ₽
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- Нет в наличии5 кгМаксимальное давление: 5.5Объем бака для воды: 12 л
- Нет в наличии2 кгМаксимальное давление: 2Объем бака для воды: 5 л
- Нет в наличии5.3 кгМаксимальное давление: 5.5Объем бака для воды: 16 л
- Нет в наличии5.2 кгОбъем бака для воды: 12 л
- Нет в наличии
- Нет в наличииМаксимальное давление: 5.5
Опрыскиватели с телескопической штангой в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 660 рублей до 19 990 рублей. В наличии более 18 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.