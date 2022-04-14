Опрыскиватель ручной телескопический Caiman Telescopic 8 900125

Преимущества

Фторкаучуковые уплотнения

Телескопическая насадка

Профессиональный долговечный насос

Выпускной клапан давления

Ранцевые опрыскиватели Caiman Telescopic 6 и Telescopic 8 предназначены для профессионального и бытового использования, ухода за садовыми растениями, влажной обработки различных поверхностей и являются отличными инструментами для флористов, работников оранжерей и растительных питомников. Также эффективны при промышленной дезинфекции. Модели укомплектованы телескопической насадкой в латунном корпусе общей длиной 110 см, благодаря чему оператор во время работы находится на безопасном расстоянии от обрабатываемого объекта. Поток жидкости регулируется наконечником-форсункой, с помощью которого можно организовать мелкодисперсное распыление или направить на объект обработки мощную струю раствора. Профессиональные фторкаучуковые изоляционные уплотнения, установленные в опрыскивателях, в 10 раз более стойкие к воздействию агрессивных жидкостей, чем обычные аналоги. Ранцевые ремни опрыскивателей выполнены из специального прорезиненного армированного материала, устойчивого не только к большим нагрузкам, но и к агрессивным жидкостям.