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Опрыскиватель ручной телескопический Caiman Telescopic 8 900125
5.0
1
Найти аналог
Опрыскиватели и пульверизаторы садовые ручные
    Опрыскиватель ручной телескопический Caiman Telescopic 8 900125
    Арт. X1903182958
    5.0
    1
    Опрыскиватель ручной телескопический Caiman Telescopic 8 900125

      Опрыскиватель ручной телескопический Caiman Telescopic 8 900125

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X1903182958
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Емкость аккумулятора, Ач
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ранцевые опрыскиватели Caiman Telescopic 6 и Telescopic 8 предназначены для профессионального и бытового использования, ухода за садовыми растениями, влажной обработки различных поверхностей и являются отличными инструментами для флористов, работников оранжерей и растительных питомников. Также эффективны при промышленной дезинфекции. Модели укомплектованы телескопической насадкой в латунном корпусе общей длиной 110 см, благодаря чему оператор во время работы находится на безопасном расстоянии от обрабатываемого объекта. Поток жидкости регулируется наконечником-форсункой, с помощью которого можно организовать мелкодисперсное распыление или направить на объект обработки мощную струю раствора. Профессиональные фторкаучуковые изоляционные уплотнения, установленные в опрыскивателях, в 10 раз более стойкие к воздействию агрессивных жидкостей, чем обычные аналоги. Ранцевые ремни опрыскивателей выполнены из специального прорезиненного армированного материала, устойчивого не только к большим нагрузкам, но и к агрессивным жидкостям.

        Преимущества

        • Фторкаучуковые уплотнения
        • Телескопическая насадка
        • Профессиональный долговечный насос
        • Выпускной клапан давления