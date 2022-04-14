Опрыскиватель ручной телескопический Caiman Telescopic 6 900124
Арт. X1903182963
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Емкость аккумулятора, Ач
|нет
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Напряжение аккумулятора, В
|нет
- Ранцевые опрыскиватели Caiman Telescopic 6 и Telescopic 8 предназначены для профессионального и бытового использования, ухода за садовыми растениями, влажной обработки различных поверхностей и являются отличными инструментами для флористов, работников оранжерей и растительных питомников. Также эффективны при промышленной дезинфекции. Модели укомплектованы телескопической насадкой в латунном корпусе общей длиной 110 см, благодаря чему оператор во время работы находится на безопасном расстоянии от обрабатываемого объекта. Поток жидкости регулируется наконечником-форсункой, с помощью которого можно организовать мелкодисперсное распыление или направить на объект обработки мощную струю раствора. Профессиональные фторкаучуковые изоляционные уплотнения, установленные в опрыскивателях, в 10 раз более стойкие к воздействию агрессивных жидкостей, чем обычные аналоги. Ранцевые ремни опрыскивателей выполнены из специального прорезиненного армированного материала, устойчивого не только к большим нагрузкам, но и к агрессивным жидкостям.
Преимущества
- Фторкаучуковые уплотнения
- Телескопическая насадка
- Профессиональный долговечный насос
- Выпускной клапан давления